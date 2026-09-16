Tin tức nổi bật ngày 16/9: Hà Tĩnh thêm dự án điện gió gần 8.200 tỷ đồng

Hà Tĩnh thêm dự án điện gió gần 8.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh tại phường Hải Ninh, do Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT làm chủ đầu tư.

Dự án có công suất thiết kế 198MW với 24 trụ turbine gió công suất 8,25MW mỗi trụ, cùng trạm biến áp nâng áp 35/220kV và tuyến đường dây 220kV đấu nối dài 7,73km. Sản lượng điện dự kiến đạt 570,762 triệu kWh mỗi năm.

(Ảnh minh họa)

Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới gần 8.200 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành toàn bộ, đưa vào vận hành trước tháng 3/2030.

Dự án điện gió Kỳ Ninh được duyệt trong bối cảnh Hà Tĩnh đang tăng tốc mạnh mẽ trong thu hút đầu tư năng lượng tái tạo nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mới đây, Theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/9/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT là nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc.

Dự án được triển khai tại xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nhằm sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), đồng thời truyền tải và phân phối điện.

Nhà máy có công suất thiết kế 49MW, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 68,62 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến 763,312 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện là 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Đề xuất bỏ làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước tình trạng tuyến vành đai 3 trên cao (Hà Nội) thường xuyên quá tải, Cục đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng bố trí 3 làn xe chạy mỗi chiều, không tổ chức làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm tốc độ đồng đều trên toàn tuyến.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều tuyến đường được tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp.

Theo số liệu được Cục CSGT đưa ra, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến vành đai 3 trên cao hơn 122.600 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến.

Để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trong đó, các đơn vị được đề nghị nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến; tổ chức cho phương tiện lưu thông thành 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Cục CSGT cũng đề nghị nghiên cứu hạ tốc độ khai thác, bảo đảm tốc độ đồng đều trên toàn tuyến.

Theo Cục CSGT, việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, đồng thời góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Hơn 800 nghìn sản phẩm đã đăng ký truy xuất nguồn gốc nông sản

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ NN&MT) Nguyễn Quang cho biết, sau hơn 2 tháng chính thức công bố và đưa vào hoạt động, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ NN&MT đã từng bước kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tạo nền tảng phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, đảm bảo chất lượng.

Đáng chú ý, hệ thống đã có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại nông sản và 5 tỉnh, thành phố kết nối. Đến nay đã có khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với bộ. Trong số đó, có 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quang, hiện nay, Bộ NN&MT đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với địa phương, doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương, doanh nghiệp với hệ thống của bộ.

Bộ NN&MT cũng đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai, thử nghiệm hệ thống trước khi công bố. Hai nền tảng truy xuất nguồn gốc được xây dựng, gồm hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ NN&MT và nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tra cứu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bàn giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Ngày 16/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn". Đây là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.