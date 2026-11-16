Tin tức nổi bật ngày 16/11: Hà Nội đề xuất 3 nhóm giải pháp phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Hà Nội đề xuất 3 nhóm giải pháp phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Ngày 16/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

(Ảnh minh họa)

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường và tăng cường liên kết trong phát triển kinh tế bạc.

Thứ nhất, cần xây dựng định hướng và hoàn thiện thể chế; nghiên cứu, xây dựng chương trình hoặc đề án tổng thể cấp quốc gia về phát triển kinh tế bạc. Trong đó, xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế phối hợp liên ngành, chính sách khuyến khích đầu tư và cơ sở để các địa phương triển khai phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Thứ hai, cần chú trọng phát triển thị trường thông qua việc hoàn thiện các tiêu chuẩn chuyên môn, cơ chế tài chính đối với hoạt động chăm sóc người cao tuổi; có chính sách đào tạo nhân lực, phát triển các hình thức việc làm phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng và tạo điều kiện để người lao động cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Thứ ba, cần tăng cường tổ chức thực hiện, đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, lựa chọn những mô hình hiệu quả để tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kinh tế bạc là hướng đi cần thiết nhưng còn nhiều vấn đề mới, chưa có sẵn mô hình hay cách làm hoàn chỉnh. Vì vậy, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến người cao tuổi, cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách mới, đúc rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương.

3 nhóm nhiệm vụ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong phát triển điện mặt trời mái nhà

Với vai trò là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, EVNHANOI xác định trách nhiệm không chỉ dừng lại ở công tác truyền thông, vận động mà phải trực tiếp đồng hành, hỗ trợ để việc đầu tư, phát triển điện mặt trời mái nhà diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt hiệu quả thực chất.

Để hưởng ứng thiết thực chiến dịch "Mái nhà đón nắng", EVNHANOI cam kết tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác tới khách hàng. Tổng công ty sẽ phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống chăm sóc khách hàng, các nền tảng số cùng mạng lưới các công ty điện lực trực thuộc trên địa bàn để phổ biến thông tin. Qua đó, giúp khách hàng nắm bắt rõ các cơ chế, chính sách, lợi ích cũng như điều kiện đầu tư, làm cơ sở lựa chọn quy mô công nghệ và phương án sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện. EVNHANOI cam kết công khai, minh bạch toàn bộ quy trình; chủ động hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục thông báo, đăng ký đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định hiện hành. Song song với đó, đơn vị sẽ hỗ trợ kiểm tra các điều kiện kỹ thuật, công tác đo đếm và tư vấn giải pháp sử dụng điện an toàn cho từng hộ gia đình và doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường kết nối giữa khách hàng với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về điện mặt trời mái nhà. EVNHANOI sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực để giới thiệu công nghệ, tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng tiếp cận và triển khai lắp đặt phù hợp. Trong quá trình này, ngành điện đặc biệt chú trọng các yêu cầu về chất lượng thiết bị, bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ cũng như hiệu quả vận hành lâu dài của công trình.

Theo đại diện EVNHANOI cho biết: “Để điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh mẽ, cần có sự chung tay đồng bộ của chính quyền các cấp, ngành điện, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân trên tinh thần nói đi đôi với làm, cam kết đi cùng hành động. Ngay sau lễ phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng", EVNHANOI sẽ cụ thể hóa các cam kết thành chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tới từng đơn vị trực thuộc, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để bảo đảm chiến dịch được triển khai đồng bộ, thiết thực".

Cục Thuế ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhằm thống nhất quy trình xử lý hồ sơ, phân định trách nhiệm của công chức thuế và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Theo Công văn số 8247/CT-NVT gửi Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Sổ tay được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, hệ thống hóa từng bước công việc, đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và kết quả cần đạt ở mỗi khâu xử lý.

Tài liệu hướng dẫn công chức thuế thực hiện thống nhất các nhiệm vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm giải trình, hạn chế tình trạng sai sót, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ.

Sổ tay gồm các nội dung chính về quy định chung và hướng dẫn thực hiện từng quy trình nghiệp vụ. Trong đó, các nghiệp vụ quản lý thuế được chia thành 4 nhóm: đăng ký thuế và quản lý hóa đơn; xử lý hồ sơ khai thuế, nộp thuế; xử lý hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đối với đăng ký thuế, Sổ tay hướng dẫn các thủ tục đăng ký lần đầu, thay đổi thông tin, tạm ngừng, khôi phục hoạt động, chấm dứt hoạt động và khôi phục mã số thuế. Với nghiệp vụ khai và nộp thuế, tài liệu làm rõ quy trình xử lý hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ tra soát, bù trừ nghĩa vụ thuế và xác nhận nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, Sổ tay hướng dẫn quy trình miễn, giảm, hoàn thuế; quản lý nợ, cưỡng chế tiền thuế nợ và lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý, tra cứu, theo dõi quá trình giải quyết nghiệp vụ.

Cục Thuế lưu ý, Sổ tay có tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, được sử dụng thống nhất cùng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-CT và các văn bản pháp luật có liên quan, không thay thế hoặc làm thay đổi quy định hiện hành.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp phổ biến Sổ tay đến công chức có liên quan để nghiên cứu, tra cứu và sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung chưa rõ, vướng mắc hoặc chưa phù hợp với quy định hiện hành cần được tổng hợp, báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chiếu miễn phí 3 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng với 3 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam gồm: “Đêm hội Long Trì”, “Mùa len trâu” và “Trăng nơi đáy giếng”.

Bộ phim “Đêm hội Long Trì” (sản xuất năm 1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Phim do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất, đạo diễn Hải Ninh thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Thế Anh, Lê Vân, Hoàng Thắng, Thu Hà…

Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII dưới thời Lê - Trịnh, bộ phim tái hiện những biến động chốn cung đình, sự lộng quyền của Tuyên phi Đặng Thị Huệ cùng những mưu mô tranh giành quyền lực.

Qua số phận và các mối quan hệ đan xen của những nhân vật trong phủ chúa, tác phẩm phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, đồng thời thể hiện tinh thần đấu tranh chống cường quyền, bảo vệ công lý và những giá trị nhân văn.

Bộ phim “Mùa len trâu” (sản xuất năm 2004) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, do Hãng phim Giải Phóng phối hợp với 3B Productions (Pháp) và Novak Prod (Bỉ) sản xuất.

Phim kể về cuộc sống của những người nông dân Nam Bộ đầu thế kỷ XX, trong mùa nước nổi. Nhân vật chính là chàng trai trẻ Kìm, theo nghề len trâu, phải đưa đàn trâu di chuyển đến những vùng đất cao có cỏ để tránh lũ.

Với khuôn hình giàu sức gợi và ngôn ngữ điện ảnh mang đậm chất Nam Bộ, bộ phim tái hiện đời sống, văn hóa và con người vùng sông nước. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên Thế Lữ, Kiều Trinh, Hữu Thành, Lê Bình…

“Mùa len trâu” từng giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ), giải Kỳ lân vàng tại Liên hoan phim Amiens (Pháp), giải đặc biệt tại Liên hoan phim Amazonas (Brazil) và giải cao nhất tại Liên hoan phim Asian Marine (Nhật Bản).

Bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” (sản xuất năm 2008) của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, do Hãng Phim Giải Phóng sản xuất. Phim xoay quanh cuộc đời cô giáo Hạnh, người phụ nữ dịu dàng, giàu đức hy sinh và hết lòng vun đắp hạnh phúc gia đình.

Trước những nghịch cảnh trong hôn nhân và định kiến khắt khe của xã hội, Hạnh phải đối diện với những tổn thương, giằng xé trong đời sống nội tâm.

Lấy bối cảnh ở Huế, tác phẩm khai thác thân phận người phụ nữ, tình yêu, hạnh phúc và những giá trị gia đình qua cách kể chuyện tinh tế, giàu chất trữ tình, đậm sắc thái văn hóa cố đô. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Hồng Ánh, Cao Đề, Thanh Vy, Lan Phương...

“Trăng nơi đáy giếng” từng giành Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIV năm 2009 và giải Cánh diều bạc lần thứ VII của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Các phim được chiếu miễn phí lần lượt vào 9h các ngày 18, 19 và 20/11, tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (số 523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội).