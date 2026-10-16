Tin tức nổi bật ngày 16/10: Người dân gửi hơn 11,43 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Người dân gửi hơn 11,43 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đến cuối tháng 8, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng. Con số này cao hơn gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 10,6% so với đầu năm.

Riêng tháng 8, tiền gửi dân cư tăng ròng gần 214.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, bình quân tăng khoảng 6.900 tỷ đồng mỗi ngày.

Dòng tiền dân cư chảy vào hệ thống ngân hàng có xu hướng mạnh lên từ quý II năm nay. Trong 5 tháng gần nhất, tiền gửi dân cư tăng ròng bình quân 175.000 tỷ đồng mỗi tháng, gấp gần 2,4 lần so với bình quân 5 tháng liền trước.

(Ảnh minh họa)

Từ cuối tháng 4, lãi suất niêm yết cao nhất hệ thống (không tính các khoản tiền gửi lớn hay khách hàng VIP) tăng mạnh lên vùng 7,6-7,8% một năm. Lãi suất ưu đãi thực tế tại nhiều nhà băng dao động từ 8,5% đến 9,5% một năm mà không yêu cầu số tiền tối thiểu, hoặc chỉ dao động quanh 100-200 triệu đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,34 triệu tỷ đồng, tăng gần 157.000 tỷ đồng, tức hơn 2,5% so với đầu năm.

Tổng cộng, tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 8, tăng khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tương đương 7,6% so với đầu năm.

Tốc độ tăng tiền gửi theo đó vẫn thấp hơn tín dụng. Đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay toàn nền kinh tế đạt 20,49 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm.

Trong bối cảnh nhu cầu cho vay tăng nhanh hơn huy động vốn, lãnh đạo các ngân hàng và giới phân tích dự báo lãi suất huy động vẫn sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong những tháng cuối năm.

Cần tăng chế tài để ngăn chặn phân bón giả

Ngày 16/10, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo "Phân bón giả - nhận diện, ngăn chặn và xử lý" với chủ đề: "Tăng cường phối hợp Nhà nước - Hiệp hội - Doanh nghiệp trong việc làm sạch thị trường phân bón Việt Nam".

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ hàng nghìn tấn phân bón giả, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc

Theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 105 vụ vi phạm về phân bón với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,63 tỷ đồng; đồng thời chuyển sang cơ quan điều tra 4 vụ.

Tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn đang tồn tại với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý. Đây không chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đối với quyền lợi của người nông dân, uy tín của doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Ngọc - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng: Công tác phòng, chống phân bón giả không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng một cơ quan, một lực lượng hay một doanh nghiệp, mà cần có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, thực chất giữa Nhà nước, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức thực thi pháp luật; lực lượng chức năng có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; doanh nghiệp chủ động bảo vệ thương hiệu, cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng; còn Hiệp hội phát huy vai trò cầu nối, tập hợp những phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn để đề xuất giải pháp với các cơ quan có thẩm quyền.

Để làm sạch thị trường phân bón, cần phải có chế tài đủ mạnh và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng; trong đó, thông tin từ doanh nghiệp được tiếp nhận, phản ánh phải được xem xét kịp thời, các vi phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân, doanh nghiệp chân chính phải được bảo vệ.

Gửi ô tô ở Hà Nội có nơi lên tới 7,5 triệu đồng/tháng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quyết định, giá trông giữ ô tô được phân chia theo từng khu vực, loại phương tiện và hình thức trông giữ, gồm theo lượt, hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm.

Đáng chú ý, tại các tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế phương tiện, gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ, giá trông giữ ô tô theo lượt là 50.000 đồng/60 phút đối với xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; 60.000 đồng/60 phút đối với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn.

Tại khu vực này, giá trông giữ ô tô theo hợp đồng ngày từ 4,8 triệu đến 5,8 triệu đồng/tháng; hợp đồng ngày đêm từ 6 triệu đến 7,5 triệu đồng/tháng; hợp đồng đêm từ 3,5 triệu đến 4,4 triệu đồng/tháng, tùy loại phương tiện.

Đối với các tuyến đường, phố còn lại nằm trong và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô theo lượt dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng/60 phút. Trong số đó, mức 45.000 đồng áp dụng đối với xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; 50.000 đồng đối với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn; 60.000 đồng đối với xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn; 70.000 đồng đối với xe từ 40 chỗ ngồi trở lên.

Đối với khu vực từ đường Vành đai III đến đường Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá trông giữ ôtô theo lượt từ 20.000 đến 34.000 đồng/60 phút. Theo đó, xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn có mức giá 20.000 đồng/60 phút; xe từ 10-24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn là 23.000 đồng/60 phút; xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn là 30.000 đồng/60 phút; xe từ 40 chỗ ngồi trở lên là 34.000 đồng/60 phút.

Ngoài hình thức trông giữ theo lượt, quyết định cũng quy định giá dịch vụ theo hợp đồng tháng. Tùy khu vực và loại phương tiện, giá hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm được xác định theo các mức khác nhau tại phụ lục kèm theo quyết định.

Hưng Yên sẽ có khu công nghiệp công nghệ cao

Dự án khu công nghiệp công nghệ cao Green One có vị trí thuộc hai xã Yên Mỹ và Xuân Trúc, giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với quy mô 216,17 ha, định hướng thu hút các ngành bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp bố trí tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo... Dự án cũng dành quỹ đất tối thiểu 20 ha (hoặc 5% diện tích khu công nghiệp) để tiếp nhận các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao.

Dự án được định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao đầu tiên tại Hưng Yên. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Định hướng này nhằm tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái sản xuất có tính liên kết, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp tại địa phương, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Khu công nghiệp sẽ áp dụng hệ thống điều hành thông minh, camera an ninh và chiếu sáng tự động, đồng thời kết nối dữ liệu vận hành với Trung tâm điều hành IOC Viglacera.

Các giải pháp được định hướng triển khai còn gồm khuyến khích điện mặt trời mái nhà, bố trí trạm sạc xe điện, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và tăng cường quan trắc môi trường.

Dự án hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới cho bước đột phá kinh tế và sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao tại miền Bắc; trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu tại khu vực phía Bắc Việt Nam.

Hà Nội siết hoạt động kiểm định xe cơ giới

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì điều kiện cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị kiểm định hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật. Các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phải được thường xuyên rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định; không sử dụng thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Các cơ sở đăng kiểm cũng phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung kiểm định và chứng nhận cải tạo đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Quy trình cần được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, thực hiện.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu đăng kiểm viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục và phương pháp kiểm tra; không bỏ công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác. Việc đánh giá phương tiện phải căn cứ tình trạng kỹ thuật thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng theo quy định tại QCVN 122:2024/BGTVT.

Trong đó, các cơ sở cần tăng cường kiểm tra đối với ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu người đứng đầu cơ sở đăng kiểm quán triệt, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm định; phân công đăng kiểm viên phù hợp, bảo đảm đủ nhân lực, thiết bị và điều kiện cơ sở vật chất. Khi phát hiện việc kiểm tra không đúng phương pháp, đánh giá sai khiếm khuyết hoặc kết luận không phù hợp với kết quả kiểm tra, người đứng đầu phải kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định tại đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động và việc tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm; kết hợp giám sát quy trình thông qua hệ thống camera. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.