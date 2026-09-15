Tin tức nổi bật ngày 15/9: Hà Nội đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hà Nội đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 "Về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới".

Một hoạt động văn hóa tại Festival Thu Hà Nội.

Chương trình hành động xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đổi mới tư duy từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị mới, đặc sắc; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; lấy văn hóa Thăng Long - Hà Nội, hệ thống di sản, nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề và sức sáng tạo của con người Thủ đô làm nền tảng cốt lõi để hình thành hệ sinh thái kinh tế du lịch.

Thành phố chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tập trung các sản phẩm thế mạnh như du lịch văn hóa, sự kiện và các sản phẩm chuyên đề. Hà Nội đồng thời phát huy vai trò là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia, là trung tâm tổ chức, phân phối khách và dẫn dắt liên kết phát triển du lịch vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc.

Một quan điểm quan trọng khác là đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng hiện đại, thông minh, dựa trên dữ liệu; lấy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm công cụ nâng cao năng lực dự báo, điều hành, quản trị điểm đến và cá thể hóa trải nghiệm du khách.

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, một trong 3 cực tăng trưởng du lịch quốc gia, trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế; phát triển du lịch thông minh, hiện đại, xanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thành phố phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách, trong đó, có 13,3 đến 15,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt 227 đến 250 nghìn tỷ đồng; đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP đạt 7,5 đến 8%; tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng lưu trú.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; đưa mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển du lịch vào chương trình phát triển của từng ngành, từng địa phương; coi đây là nhiệm vụ phát triển kinh tế tổng hợp, không phải việc riêng của ngành du lịch.

Hà Nội tập trung phát triển 4 cực du lịch: hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây; Ba Vì - Sơn Tây; Hương Sơn; Sóc Sơn; kêu gọi đầu tư các khu vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, công viên chuyên đề, các trung tâm công nghiệp văn hóa.

Trong xúc tiến, quảng bá, thành phố hoàn thiện, đưa vào vận hành Hanoi Go - một điểm chạm số thống nhất của du lịch Hà Nội; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng; hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu, khoa học - công nghệ; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh với trợ lý du lịch AI đa ngôn ngữ, vé điện tử, thuyết minh tự động và dịch vụ cá nhân hóa. AI, dữ liệu lớn, thực tế tăng cường, thực tế ảo, 360 độ và 3D được ứng dụng trong bảo tồn di sản, quản lý và phát triển sản phẩm; đổi mới quản trị điểm đến theo hướng xanh, an toàn, bền vững; áp dụng tiêu chí du lịch xanh, giảm nhựa, tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn, thí điểm mô hình hướng tới Net Zero.

Hoãn thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ 15/9

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau từ ngày 15/9, do một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được hoàn thiện, trong đó có hệ thống thu phí tại các nút giao.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án thành phần này đang khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 cũng đang được hoàn thiện để chạy thử. Các nút giao khác trên tuyến còn đang tiếp tục thi công.

Trong thời gian chờ hoàn thiện (để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định), Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chưa thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần này theo kế hoạch trước đó. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các dự án để sớm đưa vào thu phí theo quy định, với mức thu dự kiến 900 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn.

Quản lý thị trường Hà Nội xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng liên quan đến thương mại điện tử

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý thị trường. Các phương thức kinh doanh trực tuyến, quảng cáo, livestream, giao dịch qua nền tảng số và các nhóm kín trên mạng xã hội đang được các đối tượng lợi dụng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng; trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện nhiều vụ việc quy mô lớn, trong đó có đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo hai nhãn hiệu Epson và Canon; vụ việc liên quan đến hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn hiệu Asahi, có dấu hiệu vi phạm các quy định về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.

Thực tế này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được đổi mới, chuyển mạnh từ kiểm tra theo phương thức truyền thống sang chủ động thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Bên cạnh các lĩnh vực trọng điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, các sở, ngành, UBND và Công an các xã, phường trong quản lý địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xử lý các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Cả nước vẫn đang thiếu gần 4 triệu bản sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, đến 18 giờ ngày 14/9, các địa phương trên cả nước vẫn còn thiếu trên 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Trên cơ sở nhu cầu được các địa phương xác nhận, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung sách ngay trong ngày 15/9/2026. Trong đó, ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Chiều 14/9, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp trực tuyến với sở GD&ĐT của 34 tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, báo cáo trước 16 giờ ngày 15/9 để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, từ giữa tháng 8/2026, qua nắm bắt thông tin từ các địa phương và báo chí bắt đầu phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số địa phương, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21/8/2026 yêu cầu các Sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung ứng SGK theo hướng quản lý thống nhất dữ liệu về nhu cầu và nguồn cung, phân định rõ trách nhiệm từng khâu, đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng và điều phối nhanh giữa các địa phương.