Tin tức nổi bật ngày 15/10: Kết nối sản xuất xanh và tiêu dùng trách nhiệm

Phát triển kinh tế xanh và tiêu dùng trách nhiệm

Tại diễn đàn “Tiêu dùng bền vững năm 2026” với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai", ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ, đối với Việt Nam, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là những định hướng quan trọng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc xây dựng mục tiêu mà là làm thế nào để những mục tiêu đó trở thành lựa chọn thường ngày của hàng triệu người dân và hoạt động thực chất của hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, tiêu dùng bền vững phải trở thành lựa chọn thuận tiện, hợp lý và có lợi cho người dân. Không thể chỉ kêu gọi người tiêu dùng sống xanh trong khi sản phẩm xanh còn đắt, khó tiếp cận hoặc thiếu thông tin đáng tin cậy. Chính sách cần tạo điều kiện để hàng hóa tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường có sức cạnh tranh tốt hơn, để người dân thấy rằng tiêu dùng bền vững không chỉ có lợi cho xã hội mà còn tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.

Thứ hai, phải đề cao tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp. Trong xu hướng tiêu dùng xanh, nguy cơ quảng cáo quá mức, gắn nhãn xanh thiếu căn cứ, thậm chí lợi dụng tâm lý bảo vệ môi trường để đánh lừa người tiêu dùng là vấn đề cần được nhận diện và kiểm soát.

Một sản phẩm bền vững phải được đánh giá bằng những tiêu chí có thể kiểm chứng, từ nguyên liệu, quá trình sản xuất, tiêu thụ năng lượng đến khả năng tái sử dụng, tái chế. Chuyển đổi xanh phải được đo bằng kết quả thực chất, không chỉ bằng những cam kết hay thông điệp quảng cáo.

Thứ ba, cần chuyển từ vận động nhận thức sang tạo lập một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững. Trong đó, Nhà nước hoàn thiện chính sách và tiêu chuẩn; doanh nghiệp cung cấp sản phẩm có trách nhiệm; người tiêu dùng thực hiện quyền lựa chọn và giám sát; các tổ chức xã hội và báo chí góp phần thúc đẩy sự minh bạch của thị trường. Đặc biệt, chuyển đổi số, dữ liệu và công nghệ có thể giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm chứng thông tin, kết nối sản xuất với tiêu dùng và hạn chế lãng phí.

Đề xuất xét duyệt mua nhà ở xã hội trên VNeID

Theo đề xuất của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, cần xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được xét duyệt ngay trên VNeID, khi đó cơ quan quản lý đóng vai trò chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của người mua nhà xã hội.

Việc xét duyệt nhà ở xã hội hiện nay được thực hiện theo quy trình: Doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán, thu tiền và bàn giao nhà, sau đó cơ quan quản lý sẽ hậu kiểm. Nếu số lượng người đủ điều kiện nhiều hơn số căn hộ, chủ đầu tư sẽ tiến hành bốc thăm. Từ những vụ việc tiêu cực về mua nhà ở xã hội gần đây cho thấy, nếu khâu xét duyệt còn lỏng lẻo sẽ dẫn đến nhà ở xã hội không chỉ bị đến sai đối tượng, mà còn trở thành công cụ đầu cơ, trục lợi.

Do đó, nhiều doanh nghiệp và Sở Xây dựng các địa phương đã đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, giúp tăng minh bạch trong việc xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện về thu nhập, nhà ở để được mua nhà ở xã hội, thay vì các giấy tờ xác nhận có thể làm giả.

Trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, các thông tin liên thông về thuế, bảo hiểm, thông tin cư trú đều đã được cập nhật. Đây đều là những thông tin nền tảng, dùng để tra soát các điều kiện để có thể xét duyệt để có thể mua nhà ở xã hội. Chính vì vậy, nhiều ý kiến vừa qua đề xuất có thể xây dựng một dữ liệu dùng chung và dùng chính ứng dụng này để xét duyệt điều kiện mua nhà ở xã hội.

Cục Thuế đưa Chatbot, AI hỗ trợ tra cứu chính sách, pháp luật thuế

Cục Thuế chính thức triển khai chức năng hỏi đáp chính sách, pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI. Theo Cục Thuế, hệ thống được thiết kế phục vụ người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Người dùng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ trên hai nền tảng: ứng dụng di động eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Thông qua Chatbot AI, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế, bao gồm luật, nghị định, thông tư cùng các văn bản liên quan.

Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng cung cấp câu trả lời theo hướng thân thiện, dễ hiểu, đồng thời dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các nội dung dẫn chiếu bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, các điều khoản được gắn liên kết trực tiếp, cho phép người dùng nhấp vào để xem chi tiết quy định hoặc mở toàn văn văn bản ngay trên hệ thống.

Tính năng này giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong việc đối chiếu thông tin, tìm hiểu căn cứ pháp lý và tra cứu quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế của mình.

Việc đưa Chatbot AI vào phục vụ người nộp thuế là bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của ngành Thuế, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Lùi thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, sự kiện sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh và điểm đến của Thủ đô. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy kích cầu du lịch, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Hà Nội.

Việc Festival Thu Hà Nội lùi thời gian tổ chức cũng khiến những người quan tâm đến sự kiện chờ đợi thông tin về lịch tổ chức mới. Với người dân Thủ đô, sự kiện không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp mùa thu Hà Nội thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật, không gian trải nghiệm và hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nhiều kỳ vọng khi được tổ chức, festival Thu Hà Nội 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để các gia đình, nhóm bạn và du khách có thêm lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa, ẩm thực, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về mùa thu Thủ đô.

Việc lùi thời gian tổ chức để lựa chọn thời điểm phù hợp, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng Festival Thu Hà Nội, đáp ứng mong đợi của công chúng và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.