Tin tức nổi bật ngày 14/9: Học sinh Hà Nội được hướng dẫn sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm

Học sinh Hà Nội được hướng dẫn sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm

Ngày 14/9, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” tại Trường Tiểu học Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, hướng tới việc trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Tại chương trình, học sinh được tiếp cận các kiến thức về năng lượng thông qua nhiều hình thức trực quan như trò chơi, câu hỏi tương tác, hoạt động trải nghiệm và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, nhận diện những hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, đúng cách.

Các em học sinh được trải nghiệm các mô hình, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm; tham gia trò chơi, đố vui tìm hiểu kiến thức về năng lượng và giao lưu với cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tạo sự kết hợp giữa tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm thực tế.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời góp phần hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm ngay từ lứa tuổi học đường. Chương trình cũng là cầu nối để lan tỏa các giá trị về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và xây dựng lối sống xanh trong mỗi mầm xanh - thế hệ tương lai của đất nước.

Chuyển Cục Địa chất và Khoáng sản về Bộ Công Thương quản lý

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 355/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 15/9.

Quy định mới nêu rõ, Bộ NN&MT là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Đáng chú ý nhất, Cục Địa chất và Khoáng sản không còn thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ NN&MT. Cục này được Chính phủ quyết định chuyển giao về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý.

Theo đó, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản chưa khai thác; hoạt động khoáng sản; thu hồi, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Bộ Công Thương còn có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và quy hoạch khoáng sản. Bộ được tổ chức khoanh định, phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương được tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, cấp đổi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại giấy phép và chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

Hà Nội hơn 3.470 giao dịch bất động sản cập nhật lên hệ thống dữ liệu

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 7/9, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận, cập nhật 3.482 giao dịch bất động sản trên phạm vi cả nước. Trong đó, Hà Nội có 3.471 giao dịch, dẫn đầu các địa phương về nhóm dữ liệu này.

Cùng với dữ liệu giao dịch, hệ thống đã có khoảng 11.000 tài khoản được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin; 3.097 cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới và 900 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý qua phần mềm.

Việc Hà Nội cập nhật số lượng lớn giao dịch ngay trong giai đoạn đầu vận hành hệ thống có ý nghĩa đáng chú ý đối với một thị trường bất động sản có quy mô và mức độ giao dịch lớn. Khi dữ liệu về dự án, sản phẩm, môi giới và giao dịch được cập nhật thường xuyên, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi nguồn cung, diễn biến giao dịch, giá cả và phát hiện những biến động bất thường của thị trường.

Đồng thời, việc hình thành một nguồn dữ liệu chính thống, có khả năng kết nối và truy xuất cũng giúp người dân, doanh nghiệp có thêm cơ sở kiểm chứng thông tin trước khi tham gia giao dịch. Đây được xem là một trong những nền tảng để giảm tình trạng thông tin thiếu kiểm chứng, tăng tính công khai, minh bạch và nâng hiệu quả quản lý thị trường bất động sản.

Việc chuẩn hóa và định danh dữ liệu được kỳ vọng giúp thông tin từ nhiều cơ quan, địa phương từng bước được tập hợp trên một nền tảng chung, tạo thuận lợi cho việc truy xuất, đối chiếu và hạn chế tình trạng dữ liệu phân tán. Khi nguồn dữ liệu được cập nhật đầy đủ hơn, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi diễn biến về dự án, nguồn cung và giao dịch, qua đó phục vụ công tác quản lý, thống kê và dự báo thị trường.

Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống cũng hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận nguồn thông tin chính thống về nhà ở và bất động sản, góp phần tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.

Từ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng

Từ ngày 1/11 tới, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại Thông tư 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, thông tin tín dụng của khách hàng vay khi cung cấp cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và các tổ chức khác phải được sự đồng ý của khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Sự đồng ý phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể, có thể lưu giữ, sao chép và kiểm chứng, bao gồm cả hình thức điện tử.

Quy định mới tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin.