Tin tức nổi bật ngày 13/10: Xử phạt 2,1 tỷ đồng vi phạm về môi trường

Xử phạt 2,1 tỷ đồng vi phạm về môi trường

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong 9 tháng từ đầu năm 2026, đã kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải tại 181 dự án, cơ sở, xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Phần lớn chủ dự án, cơ sở đã quan tâm đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường. Tuy nhiên, một số công trình hoạt động chưa ổn định, việc thực hiện các yêu cầu trong giấy phép còn thiếu đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Các vi phạm chủ yếu gồm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường; không vận hành, vận hành không thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; xây dựng công trình xử lý không đúng giấy phép; chưa được cấp hoặc chưa điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, những vi phạm này không chỉ liên quan đến thủ tục hành chính mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kiểm soát chất thải tại nguồn. Công trình xử lý đã được đầu tư nhưng không vận hành đúng quy trình hoặc hoạt động thiếu ổn định có thể khiến chất thải chưa đáp ứng yêu cầu trước khi thải ra môi trường. Do đó, việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường không thể chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ, mà phải được thể hiện bằng quá trình vận hành thực tế, thường xuyên và có thể kiểm chứng của hệ thống xử lý chất thải.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh ngày càng trở thành yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường cần được xem là một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thay vì chỉ là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

Doanh nghiệp không thể chỉ tập trung mở rộng công suất, gia tăng sản lượng mà xem nhẹ trách nhiệm xử lý chất thải. Đầu tư công nghệ sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và vận hành hệ thống xử lý đúng quy định là những điều kiện quan trọng để hạn chế tác động môi trường trong suốt quá trình sản xuất.

Quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực an ninh mạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2026/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng, trong đó phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng lần đầu hoặc cấp lại là 8 triệu đồng cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ.

Theo Thông tư, mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng khi thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 2 triệu đồng. Phí thẩm định cấp đổi giấy phép do thay đổi tên hoặc người đại diện theo pháp luật là 3 triệu đồng; thay đổi một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 3 triệu đồng; bổ sung một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 1 triệu đồng. Phí thẩm định gia hạn giấy phép là 500.000 đồng.

Đối với phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng, mức phí thẩm định chứng nhận hợp quy lần đầu là 5 triệu đồng; thẩm định công bố hợp quy, hợp chuẩn là 100.000 đồng; thẩm định chứng nhận hợp chuẩn lần đầu là 5 triệu đồng.

Thông tư cũng quy định lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng lần đầu là 200.000 đồng, cấp lại là 100.000 đồng. Lệ phí cấp giấy chứng nhận tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng lần đầu là 200.000 đồng; cấp lại hoặc gia hạn là 100.000 đồng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng; cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng phải nộp phí, lệ phí theo quy định. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng cũng phải nộp lệ phí tương ứng.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định, cấp giấy phép, chứng nhận theo quy định là tổ chức thu phí, lệ phí. Toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được, bao gồm tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu, phải nộp vào ngân sách nhà nước. Kinh phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí, lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo quy định.

Thông tư số 152/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

7 hành vi bị nghiêm cấm trong giáo dục

Bộ GD&ĐT mới ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư số 85), có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định, có 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức các hoạt động này gồm:

Thứ nhất, cắt giảm nội dung giáo dục hoặc lợi dụng hoạt động để dạy thêm trái quy định. Các cơ sở giáo dục không được cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Việc lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật cũng bị nghiêm cấm.

Thứ hai, ép buộc học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia.

Việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động cũng không được sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Thứ ba, thu tiền sai quy định. Các cơ sở giáo dục không được thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, việc thu ngoài danh mục, vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc không đúng quy định đều bị cấm.

Thứ tư, lựa chọn đơn vị phối hợp thiếu công khai, minh bạch. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. Cơ sở giáo dục không được giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thay trách nhiệm của mình, để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc sử dụng môi trường giáo dục để quảng cáo, tiếp thị không đúng mục đích giáo dục.

Thứ năm, nhận lợi ích ngoài thỏa thuận hợp pháp. Các cơ sở giáo dục không được nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động, ngoài các khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận theo quy định và các khoản tài trợ được thực hiện theo pháp luật.

Thứ sáu, tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện. Các hoạt động không được triển khai khi chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học. Việc sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định cũng bị cấm.

Thứ bảy, vi phạm quy định về dữ liệu cá nhân. Các cơ sở giáo dục không được thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hà Nội hướng tới 100% điểm trông giữ ô tô thu phí không dùng tiền mặt

UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn.

Dự thảo đề xuất các yêu cầu về quản lý phương tiện, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và kết nối dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động trông giữ xe. Phạm vi áp dụng dự kiến là các hoạt động trông giữ xe có thu giá dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời và khu vực đỗ xe thuộc công trình.

Dự thảo quyết định nêu rõ quy định về lộ trình và tiến độ áp dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe.

Theo dự thảo, 100% điểm trông giữ ô tô phải áp dụng thanh toán điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông. Đối với xe máy, các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các phương thức như quét mã QR hoặc hình thức thanh toán điện tử phù hợp.

Việc sử dụng tiền mặt chỉ được xem xét trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc người sử dụng không thể thanh toán không dùng tiền mặt vì lý do khách quan. Những giao dịch ngoại lệ phải được ghi nhận, đồng thời thực hiện việc cấp chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Dự thảo yêu cầu các đơn vị trông giữ xe trang bị hệ thống nhận diện phương tiện, thiết bị đọc thông tin định danh, hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý có khả năng tự động tính phí. Các giao dịch phải được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm minh bạch về số tiền phải trả và tình trạng thanh toán.

Về lộ trình, dự thảo đặt mục tiêu 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ trước ngày 31/12/2026. Các bến xe loại 2 và những điểm trông giữ phương tiện khác phải triển khai theo tiến độ quy định.

Đối với các bãi đỗ xe mới và điểm trông giữ xe tạm thời được cấp phép mới, chỉ được đưa vào hoạt động khi đáp ứng yêu cầu về công nghệ và kết nối dữ liệu.

Hà Nội thí điểm xe phun sương dập bụi trong Vành đai 1

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, nhằm triển khai các giải pháp cấp bách giảm thiểu ô nhiễm không khí trong mùa khô, đơn vị đã tổ chức tập huấn, vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1, nhằm tăng cường kiểm soát bụi và nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường đô thị.

Theo URENCO, xe chuyên dụng phun sương dập bụi kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi được kỳ vọng giúp hạn chế bụi phát tán, nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực có công trình đang thi công.

Việc thí điểm sẽ diễn ra đến ngày 15/10. Trước đó, URENCO đã đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép sử dụng 3 xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên 6 tuyến đường thuộc Vành đai 1, dự kiến hoạt động từ 23 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các tuyến đường trong phương án triển khai xe phun sương dập bụi được tổ chức hoạt động tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực trung tâm như: Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Khay và Giải Phóng...

Việc đưa xe chuyên dùng phun sương dập bụi vào vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án tổ chức thực hiện. Giải pháp này được kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi để hạn chế bụi phát tán từ mặt đường và hoạt động giao thông, nhất là tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn.