Tin tức nổi bật ngày 12/10: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn Cơ quan thuế có ý kiến theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, thời hạn 180 ngày được tính kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn này, trường hợp không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của Cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể”, tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tình trạng “Đã chấm dứt hoạt động” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai tăng chuyến

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ bổ sung đôi tàu SP15/SP16 trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, nâng tổng số lên 3 đôi tàu khách khai thác thường xuyên mỗi ngày. Cùng với tăng chuyến, số ga dừng đón, trả khách được rút gọn nhằm bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách.

Theo lịch chạy tàu mới, chiều Hà Nội - Lào Cai có 3 chuyến khởi hành vào buổi tối. Tàu SP15 xuất phát lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 20 phút hôm sau; tàu SP3 khởi hành lúc 22 giờ, đến nơi lúc 5 giờ 50 phút; tàu SP7 xuất phát lúc 22 giờ 40 phút, đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 27 phút. Lịch chạy tàu đêm giúp hành khách nghỉ ngơi trên tàu và đến Lào Cai vào sáng sớm, thuận tiện tiếp tục hành trình đến Sa Pa và các điểm du lịch trong tỉnh.

Ở chiều Lào Cai-Hà Nội, tàu SP16 khởi hành lúc 21 giờ 25 phút, đến Hà Nội lúc 5 giờ 15 phút hôm sau; tàu SP4 xuất phát lúc 21 giờ 50 phút, đến nơi lúc 5 giờ 40 phút. Riêng tàu SP8 chạy ban ngày, rời ga Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút và đến Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Đáng chú ý, số ga dừng đón, trả khách trên tuyến được rút gọn còn 8 ga, gồm Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ phục vụ hành khách đi tàu SP8.

Cùng với điều chỉnh lịch chạy tàu, ngành đường sắt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, phối hợp với các đơn vị lữ hành nâng cấp và đưa vào khai thác một số toa tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Ga Lào Cai cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, gửi tàu, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách lên, xuống tàu.

Cấm xe chở thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu lưu thông qua hầm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km244+155 - Km262+353, thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo quyết định, các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại Km249+800 (phải tuyến) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế lưu thông qua hầm, khi di chuyển theo hướng Nội Bài - Lào Cai, tài xế phải chủ động chuyển hướng tại nút giao IC18 (Km244+155). Tại đây, phương tiện ra khỏi đường cao tốc theo nhánh xuống, tuân thủ hệ thống biển báo và chỉ dẫn giao thông để đi theo lộ trình thay thế.

Cụ thể, phương tiện di chuyển từ nút giao IC18 theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Hưng Đạo (QL4E), đường Phú Thịnh - Lê Thanh, tiếp tục đi theo quốc lộ 4D đến nút giao IC19 (Km255+100), sau đó nhập lại cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tiếp tục hành trình.

Tổng chiều dài lộ trình thay thế khoảng 14,4km. Theo phương án được phê duyệt, các tuyến đường trong hành trình này không có biển hạn chế tải trọng xe và không cấm các phương tiện vận chuyển những loại hàng hóa nêu trên.

Để bảo đảm việc tổ chức giao thông được thực hiện đồng bộ, Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tại các vị trí phù hợp, trong đó có Km244+155 và Km248+500 trên phải tuyến.

Các biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm, biển phụ quy định cụ thể loại hàng hóa bị hạn chế và biển chỉ dẫn hướng đi thay thế sẽ được bố trí bảo đảm tầm nhìn, dễ quan sát, giúp tài xế nhận biết và chuyển hướng trước khi tiếp cận hầm.

Việc điều chỉnh nhằm tổ chức lại hành trình đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm soát giao thông tại khu vực hầm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trải nghiệm “chuyến tàu di sản” Hà Nội - Thái Nguyên

Đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà” là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11.

Đoàn tàu sẽ được khởi hành từ Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) lúc 6h25 và đến Ga Lưu Xá (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) lúc 8h25.

Đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có một toa cộng đồng dành cho các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa và 5 toa phục vụ hành khách. Khác với các chuyến tàu vận chuyển hành khách thông thường, hành trình được thiết kế kết hợp di chuyển với các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Điểm nhấn của chuyến tàu nằm ở toa cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian trong suốt 2 tiếng di chuyển. Tại đây, du khách được tìm hiểu văn hóa trà và thưởng thức những tiết mục văn nghệ truyền thống.

Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên biểu diễn các tiết mục hát then đệm đàn tính, múa bát và độc tấu sáo Mông, giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa dân gian địa phương đến du khách.

Bên cạnh đó, màn trình diễn hầu đồng - nghi lễ thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, cũng thu hút sự quan tâm của hành khách. Nhiều du khách hào hứng theo dõi, giao lưu và tìm hiểu nét văn hóa truyền thống ngay trên chuyến tàu.

Không gian toa cộng đồng còn được bố trí để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà tiêu biểu của Thái Nguyên, trong đó có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 - 4 sao. Một số sản phẩm chế biến từ trà do các hợp tác xã địa phương sản xuất như kẹo lạc trà xanh, bánh khảo… cũng được trưng bày nhằm giới thiệu sự đa dạng của đặc sản xứ Trà.

Trên mỗi ghế ngồi có mã QR để hành khách quét bằng điện thoại và tìm hiểu thông tin về Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Du khách đồng thời được mời thưởng thức trà ngay trên tàu, trải nghiệm hương vị chè Thái Nguyên trong hành trình đến với địa phương.

Ba kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2025. Đây là hệ thống thông tin khoa học phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, quy hoạch, đánh giá rủi ro và chủ động thích ứng với BĐKH.

Kịch bản BĐKH không đơn thuần là một tập hợp các con số về khí hậu tương lai. Đây là một hệ thống thông tin khoa học, hướng tới hỗ trợ nhà quản lý và người dùng đánh giá rủi ro, ra quyết định trong điều kiện khí hậu thay đổi.

Có ba kịch bản chính được lựa chọn cho Việt Nam đó là:

Kịch bản thấp SSP1-2.6 là kịch bản phát triển bền vững và lạc quan nhất, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” (Net-Zero).

Kịch bản trung bình SSP2-4.5 là kịch bản phù hợp nhất với xu thế và các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu hiện hành.

Kịch bản cao SSP3-7.0 là kịch bản cao nhất hợp lý, khi không bổ sung thêm các chính sách ứng phó khí hậu mới.

Cùng với việc lựa chọn 3 kịch bản phát triển kinh tế xã hội, các nhà khoa học còn dựa vào các ngưỡng ấm lên toàn cầu (GWLs) so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) để xác định các rủi ro về khí hậu.

Trước thực tế đó, ưu điểm lớn nhất của kịch bản theo các GWL là không phụ thuộc vào mốc năm cụ thể, mà tập trung trực tiếp vào các ngưỡng kích hoạt rủi ro. Cách tiếp cận này tạo tiền đề vững chắc để các nhà quản lý xây dựng chiến lược thích ứng động theo từng mức tăng nhiệt của hệ thống khí hậu.

Theo đó, khi mức tăng nhiệt độ dưới ngưỡng 1,5 độ C, các giải pháp sẽ ưu tiên cho thích ứng mềm thông qua chuyển đổi sinh kế, áp dụng nông nghiệp thông minh và các biện pháp phi công trình.

Khi nhiệt độ tăng tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 2 độ C, hệ thống sẽ kích hoạt ngay các giải pháp hạ tầng kiên cố. Do đó, khuyến cáo chung cho công tác quy hoạch là các hành động ứng phó là cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để tiếp cận ngay với ngưỡng nóng lên toàn cầu 2 độ C. Còn đến vượt ngưỡng 3-4 độ C, nguy cơ thảm họa sẽ xảy ra. Đây chính là mức tăng nhiệt độ khi thế giới không áp dụng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.