Tin tức nổi bật ngày 11/11: Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ thực hiện.

Ngay trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR 2026, Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá.

(Ảnh minh họa)

Ở các nội dung thành phần, Việt Nam đứng thứ 13 về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, AI và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Đây là kết quả tích cực, ghi nhận nỗ lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Đối chiếu với định hướng này, vị trí của Việt Nam trong WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Nghị quyết, tạo thêm cơ sở để tiếp tục phấn đấu và nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Hà Nội còn hơn 5.800 chỗ ở sinh viên chưa có người thuê

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2026, hai khu nhà ở sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố có tổng cộng 13.496 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.670 chỗ đã cho thuê, còn 5.826 chỗ trống, tương đương khoảng 43,2% tổng số chỗ ở.

Cụ thể, tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm, tổng số chỗ ở theo thiết kế là 7.368 chỗ, được bố trí theo mô hình 6 chỗ ở/căn hộ. Đến hết tháng 10, khu nhà đã cho thuê 4.848 chỗ, còn 2.520 chỗ trống. Như vậy, tỷ lệ khai thác đạt khoảng 65,8%.

Tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, tổng số chỗ ở theo thiết kế được thống kê là 6.128 chỗ. Trong đó, 2.822 chỗ đang cho thuê, còn 3.306 chỗ trống. Tỷ lệ khai thác tại khu nhà này đạt khoảng 46%, thấp hơn đáng kể so với khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, số liệu tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp không bao gồm tòa nhà A1 và 80 căn hộ tại nhà A5 được bố trí phục vụ nhu cầu tạm cư theo chỉ đạo của thành phố.

Đối với tòa nhà A1, ngày 20/1/2026, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nguyên trạng công trình từ UBND phường Yên Sở để phục vụ việc bố trí quỹ nhà tạm cư, đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn. Hiện trung tâm đang triển khai các bước cải tạo, sửa chữa theo quy định.

Trong khi đó, tại Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng, tình hình khai thác ghi nhận tỷ lệ cao. Trong tổng số 515 căn hộ theo thiết kế, có 510 căn đang cho thuê, chỉ còn 5 căn hộ trống. Tỷ lệ căn hộ đã cho thuê đạt khoảng 99%.

Như vậy, số liệu tháng 10/2026 cho thấy sự khác biệt về mức độ khai thác giữa các khu nhà. Trong khi quỹ nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng gần như được sử dụng hết, hai khu nhà ở sinh viên vẫn còn số lượng lớn chỗ ở chưa có người thuê, đặc biệt tại Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC về việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo điều kiện cho người dân được miễn phí vé vào cửa tại nhiều bảo tàng, di tích cùng một số vườn quốc gia trên cả nước.

Du khách tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Theo quy định tại Thông tư, vào ngày 24/11 hàng năm, các tổ chức và cá nhân sẽ được miễn phí tham quan tại những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của 10 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trước đây về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan. Chính sách mới này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Danh sách các điểm văn hóa, lịch sử được áp dụng bao gồm bảo tàng Hải dương học, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tàng Lịch sử quốc gia, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Dinh Độc Lập, bảo tàng Yersin, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống bảo tàng và di tích, chính sách miễn phí còn được triển khai tại các vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Trường hợp đặc biệt, do phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo quy định của Luật Phí và lệ phí, nên việc miễn phí tại hai địa điểm này sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đó.

Chính sách miễn phí tham quan tại các địa điểm được lựa chọn trong Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cho người dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa.

Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Cụ thể, vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2026: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 10 tỷ USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa 27% so với dư nợ cuối năm 2025. (Trước đó, theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, hạn mức vay là khoảng 6.124 triệu USD/năm; tốc độ tăng dư nợ khoảng 19-20%).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 11/11/2026.

Festival quốc tế lúa gạo 2026: “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”

Từ ngày 22 đến ngày 25/11 tại TP Cần Thơ. Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 sẽ được tổ chức với sự phối hợp giữa UBND TP Cần Thơ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương.

Festival gồm chuỗi hoạt động phong phú như: lễ khai mạc; không gian triển lãm dự kiến hơn 500 gian hàng; triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hoạt động kết nối thương mại và gặp gỡ song phương.

Cùng với đó là các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chia sẻ: “Thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước. Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường.

Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng. Thành phố xác định việc đăng cai Festival là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cần Thơ trân trọng chào đón các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác trong, ngoài nước đến tìm hiểu, kết nối, hợp tác lâu dài; đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững…