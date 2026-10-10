Tin tức nổi bật ngày 10/10: Đưa VR, mô hình 3D và AI vào đào tạo năng lượng

Đưa VR, mô hình 3D và AI vào đào tạo công nghệ năng lượng

Ngày 10/10, Trường Đại học Điện lực (EPU) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo (VR), mô hình 3D và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong năng lượng tại Hà Nội.

Trung tâm được trang bị hệ thống kính thực tế ảo hiện đại, máy tính hiệu năng cao, mô hình 3D chi tiết của tuabin điện gió cùng nhiều mô hình 3D của các thiết bị năng lượng khác.

Thông qua các ứng dụng VR, sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành và quy trình kỹ thuật của thiết bị trong môi trường mô phỏng.

Sinh viên tham quan, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Trung tâm.

Các công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, học tập và tương tác với nội dung chuyên ngành, qua đó mở rộng cơ hội tự học và giúp sinh viên tiếp cận kiến thức theo những phương thức linh hoạt và hiện đại hơn.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực khẳng định, Nhà trường xác định Trung tâm là một mảnh ghép quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực đào tạo nhân lực. Trong đào tạo kỹ thuật, có những thiết bị và hệ thống mà sinh viên khó tiếp cận trực tiếp; có những tình huống không thể thường xuyên tổ chức thực hành vì yêu cầu an toàn. Thực tế ảo, mô hình ba chiều và trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng bổ sung những trải nghiệm học tập đó, giúp người học quan sát, luyện tập và kiểm chứng cách giải quyết vấn đề trước khi bước vào môi trường thực tế.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mới và áp dụng các công nghệ mới. Đó còn là việc trang bị cho con người những kỹ năng để thiết kế, vận hành và bảo trì các hệ thống năng lượng của tương lai.

Thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo mở ra những cách thức mới để kết nối kiến thức trên lớp với các hệ thống kỹ thuật trong thực tế.

Sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo của thiết bị, hiểu cách các bộ phận phối hợp với nhau, và quan sát những tình huống kỹ thuật khó tái hiện trong lớp học. Với sự hướng dẫn của giảng viên, những trải nghiệm này có thể giúp các em hiểu sâu hơn trước khi bước vào thực hành hoặc môi trường làm việc.

Thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển vật liệu bền vững

Tại diễn đàn “Xây dựng Việt Nam 2026", TS Nguyễn Minh Phong - thành viên Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, để tiếp cận tín dụng xanh, trái phiếu xanh, doanh nghiệp xây dựng cần chuẩn bị đồng bộ về dự án đầu tư, năng lực tài chính, hồ sơ pháp lý và hệ thống quản trị môi trường.

Đặc biệt, việc đáp ứng tiêu chí phân loại xanh theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi liên quan.

Doanh nghiệp cần minh bạch mục đích sử dụng vốn, xây dựng dữ liệu về năng lượng, vật liệu, phát thải khí nhà kính, đồng thời chứng minh tính khả thi tài chính và hiệu quả môi trường của dự án.

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, phát triển thị trường vật liệu xây dựng xanh, tuần hoàn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách Nhà nước, nhu cầu của chủ đầu tư và năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Theo đó, cần hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức, đơn giá đối với vật liệu xanh; thúc đẩy đấu thầu xanh, mua sắm công xanh; xây dựng dữ liệu môi trường sản phẩm và cơ chế ưu đãi tài chính phù hợp.

Đáng chú ý, cần chuyển từ cách tiếp cận chú trọng chi phí đầu tư ban đầu sang đánh giá hiệu quả kinh tế trong toàn bộ vòng đời công trình, qua đó khuyến khích sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế và công nghệ thân thiện với môi trường.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông tin về việc điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/h trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100 km/h.

Các quy định về tốc độ tại các vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông khác trên tuyến được giữ nguyên theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Theo VEC, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề; góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Quy định tốc độ mới có hiệu lực kể từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Dự kiến từ ngày 12/10/2026.

Đơn vị quản lý tuyến khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và biển báo tại các nút giao; đồng thời duy trì khoảng cách an toàn, chú ý khi chuyển làn và ra, vào đường cao tốc.

Huế vận hành 3 nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Thành phố Huế vừa đưa vào khai thác 3 nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, nhằm tăng cường tương tác với người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp.

Nền tảng Hiến kế trên Hue-S tạo kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến phục vụ phát triển thành phố. Người dùng có thể xác thực bằng VNeID, gửi đề xuất kèm tài liệu, hình ảnh, video và lựa chọn công khai hoặc không công khai thông tin cá nhân. Quy trình xử lý, phản hồi được cập nhật để người gửi theo dõi. Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận, cơ quan, đơn vị được giao phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi.

Nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp gửi kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết. Kiến nghị hợp lệ được tiếp nhận trong vòng 30 phút; cơ quan được giao xử lý phải xác định thẩm quyền trong 24 giờ. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, thời gian gia hạn không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Trong khi đó, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư cung cấp thông tin tập trung về vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các dữ liệu liên quan đến dự án được công khai theo quy định, bao gồm quy hoạch xây dựng, đất đai và tình hình triển khai. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên rà soát, cập nhật, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu và đăng ký quan tâm dự án trên môi trường số.

Việc vận hành 3 nền tảng gắn với tiếp nhận phản hồi để thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của Huế.