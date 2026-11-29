Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước: Cần hình thành cơ chế kết nối thực chất

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh). Ảnh: Nguyễn Quang

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng cao, song khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu chỉ rõ, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI chưa thực sự “hiểu nhau”. Doanh nghiệp trong nước chưa nắm rõ nhu cầu, tiêu chuẩn và yêu cầu đặt hàng của các nhà đầu tư nước ngoài; trong khi doanh nghiệp FDI cũng chưa có đầy đủ thông tin về năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước. Khoảng cách thông tin khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Để khỏa lấp khoảng cách này, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế kết nối theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) Nguyễn Anh Tuấn đề xuất, Hà Nội nên có chương trình thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp Thủ đô với doanh nghiệp các nước, đi kèm mục tiêu cụ thể.

Âm nhạc trẻ Việt Nam: Xu hướng mở “phòng trưng bày” di sản văn hóa

Một cảnh trong Video âm nhạc “Vô lượng kiếp” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa ra mắt MV “Vô lượng kiếp” theo hình thức “music gallery”, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, mỹ thuật và những câu chuyện văn hóa. Người xem được dẫn dắt qua 5 không gian lễ hội đặc sắc: Púng Hiéng của người Dao Tiền, Katê của người Chăm, lễ hội Điền Xá (Ninh Bình), Pơ Thi của người Jrai và Lồng Tồng của người Tày, Nùng…

Cùng khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, album “Dân chơi dân ca” của ca sĩ Phương Mỹ Chi, gồm 10 ca khúc lấy cảm hứng từ 8 loại hình nghệ thuật truyền thống, cũng đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, kết hợp chất liệu văn hóa Việt với phương thức sáng tạo hiện đại là hướng đi giúp âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Động lực cho những mục tiêu mới

Đội Muay Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Ảnh: Dương Ngọc

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, tính đến ngày 27-11, qua kết quả thi đấu của 4 môn: Muay, karate, kickboxing và bowling, các vận động viên Thủ đô giành tổng cộng 21 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng.

Kết quả đều đứng nhất toàn đoàn ở cả 4 môn thế mạnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chất lượng huấn luyện, công tác tổ chức lực lượng và khả năng duy trì các môn thế mạnh của thể thao Thủ đô.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để thể thao Hà Nội chủ động tính toán kế hoạch đầu tư dài hạn.

Đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển Thủ đô

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Quang Thái

Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội nhằm làm rõ những cơ hội và giải pháp xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đưa lĩnh vực này trở thành động lực phát triển của Thủ đô.

Dưới góc độ công nghiệp văn hóa, sự thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” là tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường. Bản sắc dân tộc hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khi được kết hợp với tài năng sáng tạo, công nghệ hiện đại và năng lực tổ chức chuyên nghiệp.

Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện nghệ thuật lớn của khu vực. Thủ đô sở hữu bề dày văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, hệ thống truyền thông và thị trường công chúng rộng lớn.

Phải chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất

Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định mới của trung ương về công tác cán bộ gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Thành ủy đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá và mối liên hệ với vị trí việc làm.

Theo đúng tinh thần Kết luận số 131-KL/TW, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.