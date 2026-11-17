Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp

* Quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, đưa khán giả vào không gian đa sắc

Các đại biểu và nghệ sĩ tại cuộc gặp gỡ báo chí chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ảnh: Quang Thái

Ngày 16-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các đơn vị liên quan chính thức thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Chương trình có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, ê-kíp mong muốn xây dựng một không gian nghệ thuật mang đậm hình ảnh và tinh thần văn hóa Việt Nam, lấy cảm hứng từ ba biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn: Mặt trời, trống đồng và chim Lạc.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết, đang tập trung phối hợp với ê-kíp sản xuất và các đơn vị liên quan chuẩn bị cho các đợt sơ duyệt, tổng duyệt. Chương trình dự kiến sơ duyệt ngày 20-11, tổng duyệt ngày 22-11 trước khi chính thức diễn ra vào ngày 24-11.

Về đích sớm chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Khẳng định tính ưu việt của mô hình an sinh Thủ đô

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân.

Tính đến hết tháng 10-2026, Hà Nội đã hoàn thành vượt mức hai chỉ tiêu an sinh cốt lõi: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5% dân số (vượt chỉ tiêu HĐND thành phố giao cả năm là 96,25%) và số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 102,68% kế hoạch.

Về đích trước 2 tháng không đơn thuần là kỳ tích về những con số tăng trưởng, mà là minh chứng sống động cho tính ưu việt của mô hình an sinh Thủ đô, nơi các chính sách đặc thù mang đậm giá trị nhân văn gắn liền với tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tính đến hết tháng 10-2026, ngân sách Thủ đô đã chi hơn 213 tỷ đồng để trợ lực an sinh trực tiếp cho người dân. Trong đó, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 154.758 người với số tiền hơn 65 tỷ đồng; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 330.948 người với kinh phí 148,1 tỷ đồng.

Điểm tựa chăm sóc người yếu thế từ cộng đồng

Điều trị cho người dân tại Trạm y tế xã Xuân Mai. Ảnh: Thu Hiền

Giám đốc Trạm Y tế xã Xuân Mai Nghiêm Thị Hiền cho biết, địa phương hiện có khoảng 1.742 người khuyết tật và người yếu thế. Từ khi mô hình được triển khai vào tháng 7-2026, người dân có thể đưa người thân đến trạm y tế gần nhà để được hỗ trợ. Sau gần 4 tháng, hơn 500 người đã được khám, sàng lọc, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc và phục hồi chức năng ngay tại cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong cho rằng, người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm yếu thế cần được chăm sóc liên tục, phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp toàn diện ngay tại cộng đồng. Để đáp ứng yêu cầu này, cần tăng cường phối hợp giữa bệnh viện, y tế cơ sở và các lực lượng tại địa phương.

Thêm động lực cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Cán bộ Tổ dân phố số 16 phường Giảng Võ hỗ trợ người dân truy cập nhóm cộng đồng trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: Hữu Mai

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1-7-2026, Hà Nội đã sắp xếp 5.467 thôn, tổ dân phố, còn 2.755 đơn vị, giảm 2.712 đầu mối.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 97/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thành phố chủ động thực hiện cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026.

Việc thực hiện Nghị quyết số 97/2026/NQ-HĐND sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời tạo thêm động lực để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn.

Đại đoàn kết - quy tụ lòng dân, tạo sức bật phát triển Thủ đô

Bài 4: Chăm lo an sinh xã hội - điểm tựa củng cố khối đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Ngôi nhà cũ từng là nơi vợ chồng bà Phùng Thị Mười (xã Ứng Hòa) nương náu suốt mấy chục năm cũng là nơi chất chứa những tháng ngày thắc thỏm lo âu bởi mỗi mùa mưa bão đến, mái nhà dột, nước mưa len vào từng góc nhỏ, khiến 2 ông bà tuổi đã ngoài 80 lại phải đôn đáo che đậy đồ đạc.

Vậy mà mong ước của vợ chồng bà Phùng Thị Mười đã thành hiện thực nhờ sự chung tay của cộng đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa đã hỗ trợ 120 triệu đồng, đồng thời vận động thêm nguồn lực để xây mới căn nhà cho gia đình bà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, sự phát triển của Thủ đô Hà Nội không chỉ được thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế hay những công trình hạ tầng hiện đại, mà còn ở khả năng chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.