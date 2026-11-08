Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 8-11-2026

Văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng dân cư

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân phường Giảng Võ. Ảnh: Ngọc Lan

Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là điểm nhấn mới trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Hà Nội. Thông qua các hoạt động thiết thực, Hà Nội hướng tới phát huy giá trị bản sắc văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo và vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng, xây dựng các khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Chuyển đổi số - động lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công vụ

Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Hà hướng dẫn người cao tuổi tiếp cận với công nghệ thông tin. Ảnh: Duy Khánh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ tại cơ sở.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm: Chủ động ứng phó với biến động tỷ giá

Xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 10 tháng năm 2026. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 tháng của năm 2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Riêng tháng 10-2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước; nhập khẩu đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4%. Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,31 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận xuất siêu trong năm 2026. Diễn biến này cho thấy quy mô giao thương ngày càng mở rộng, đồng thời nhu cầu thanh toán ngoại tệ của doanh nghiệp cũng cần được theo dõi sát.

Những kênh sóng mới chuyên biệt về âm nhạc: Đưa tinh hoa nghệ thuật đến đại chúng

Đài Tiếng nói Việt Nam ra mắt thử nghiệm kênh âm nhạc giao hưởng, thính phòng chuyên biệt. Ảnh: Phương Hà

Trong đời sống âm nhạc hiện nay, công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, song cơ hội tiếp cận thường xuyên với những tác phẩm giao hưởng, thính phòng và âm nhạc chất lượng cao vẫn còn hạn chế. Bằng nỗ lực đổi mới của các cơ quan phát thanh, truyền hình cùng sự chung tay của giới nghệ sĩ, những không gian thưởng thức âm nhạc hàn lâm đang được mở rộng, đưa tinh hoa nghệ thuật đến đại chúng, góp phần định hình thị hiếu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cộng đồng.

Xử lý vi phạm công trình thủy lợi: Cần chuyển biến thực chất

Chuyên viên Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường phường Chương Mỹ kiểm tra, yêu cầu gia đình ông Vũ Ngọc Nhàn tự tháo dỡ cầu bắc qua kênh Đồng Mô.

Thành phố Hà Nội đặt yêu cầu xử lý dứt điểm 146 vụ vi phạm công trình thủy lợi trước ngày 10-11. Tuy nhiên, ngày 4 và 5-11, tại phường Chương Mỹ, các xã Phượng Dực và Cổ Đô, phóng viên Báo Hànộimới vẫn ghi nhận công trình vi phạm, vật cản trên bờ, dưới lòng kênh. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan hữu quan để tạo chuyển biến thực chất.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã yêu cầu các xã, phường xử lý dứt điểm 146 vụ vi phạm phát sinh trong 9 tháng của năm 2026 trước ngày 10-11. Thành phố cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra hoặc chậm xử lý vi phạm.