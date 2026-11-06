Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 6-11-2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau

Ngày 5-11, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 tặng các đồng chí: Lương Văn Thượng, đảng viên Chi bộ khu vực 9, Đảng bộ phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ); Nguyễn Thị Bình, đảng viên Chi bộ khóm 5 (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Lương Văn Thượng (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Ảnh: TRỌNG NGHĨA

Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 5-11, phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Tài chính cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ động nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế, chính sách. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026. Ảnh: VIẾT THÀNH

Tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn, phục hồi di sản

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bảo tồn, phục hồi di sản, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, tạo cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong tổ chức thực hiện các dự án bảo tồn di sản.

Các đại biểu khảo sát khu vực khai quật thăm dò không gian chính Điện Kính Thiên tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Ảnh HOÀNG QUYÊN

Trao truyền kỹ nghệ, tiếp sức cho công nghiệp văn hóa

Giữ nghề không chỉ là lưu giữ kỹ thuật xưa, mà còn là trao truyền để người trẻ tiếp tục làm giàu giá trị văn hóa truyền thống. Qua những lớp học do nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn, kỹ nghệ dân gian được tiếp nối, khơi mở sức sáng tạo và tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị chia sẻ về nghệ thuật múa rối nước của làng Đào Thục (xã Thư Lâm). Ảnh: NGUYỄN THẾ

OCOP tiếp sức cho kinh tế hộ, hợp tác xã

Tận dụng lợi thế về nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất và điều kiện tự nhiên, nhiều hộ dân, hợp tác xã ở Hà Nội đã phát triển những sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các chủ thể không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa, mà còn đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng kênh tiêu thụ, từng bước cải thiện thu nhập.

Thu hoạch trứng gà tại Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà (phường Chương Mỹ). Ảnh: MAI NGUYỄN