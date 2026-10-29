Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 29-10-2026

Phát huy trí tuệ để có quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 28-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu phát huy trí tuệ của đại biểu, đổi mới tư duy, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển. Các quyết sách phải có tầm nhìn dài hạn, cơ chế đủ mạnh, tính khả thi cao, đồng thời được tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG THÁI

Mở cơ chế mới, khơi thông nguồn lực tái thiết đô thị Hà Nội

Căn cứ Luật Thủ đô năm 2026, với các cơ chế mới về tổ chức dự án, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường và tái định cư, Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND (ngày 15-6-2026) của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD trên địa bàn thành phố Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý và công cụ thực hiện, góp phần tháo gỡ những "điểm nghẽn", mở ra dư địa phát triển mới cho Thủ đô.

Phối cảnh Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Hà Nội đi đầu, tạo chuyển biến thực chất

Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trên tinh thần hạn chế tối đa độ trễ từ chủ trương đến tổ chức thực hiện; quyết tâm gương mẫu, đi đầu, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn.

Điểm nhấn là chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Dù mỗi nghị quyết có trọng tâm riêng, thành phố vẫn đặt cả ba trong một chỉnh thể thống nhất, với quá trình tổ chức thực hiện có sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

Thành phố Hà Nội xác định đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Thư Lâm. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm bền vững

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang ở mức cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nắm bắt nhu cầu đó, cơ quan chức năng của thành phố đang đẩy mạnh hoạt động kết nối, đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động, đồng thời gắn tư vấn, đào tạo nghề với yêu cầu của thị trường, giúp người lao động tìm được việc làm ổn định.

Tư vấn việc làm cho người lao động tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2026 - Cụm Phú Xuyên. Ảnh: THÙY DƯƠNG