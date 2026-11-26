Nhân dân là nơi bắt đầu và đích đến của mọi chính sách văn hóa

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24-11-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân, yêu cầu bảo đảm quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa bằng những điều kiện cụ thể. Thông điệp đó gợi mở một cách tiếp cận sâu sắc đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với Hà Nội: Xây dựng một Thủ đô văn hiến, sáng tạo từ chính sức sống văn hóa của mỗi người dân.

Trình diễn dân ca quan họ Bắc Ninh tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Ảnh Duy Khánh

Tìm giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác

Khoảng 100.000 tấn tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý chất thải của Hà Nội. Trước thực trạng này, ngày 25-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt; đồng thời định hướng công nghệ xử lý lâu dài, hướng tới tái chế, tái sử dụng tro bay, giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn...

Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác”. Ảnh: Ngọc Tú

Bảo đảm an ninh mạng: Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Tấn công mạng vào tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tăng về quy mô với mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Việc bảo đảm an ninh hệ thống không chỉ là bài toán kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành yêu cầu mang tính sống còn, buộc các cơ quan, doanh nghiệp phải chủ động phòng thủ từ sớm, thay vì chỉ ứng phó khi vụ việc xảy ra.

Thành viên đội thực hành phân tích, xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử của hệ thống mô phỏng tại chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Trọng Nghĩa

Gỡ nút thắt bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội: Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị cơ sở

Ở thời điểm 2 tháng nước rút cuối năm 2026, bức tranh an sinh xã hội của Hà Nội ghi nhận nhiều chỉ tiêu quan trọng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đã hoàn thành vượt tiến độ.

Tuy nhiên, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn đang đối mặt với "khoảng trống" cần bù đắp. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi phải kích hoạt vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, phường và HĐND các cấp, biến chỉ tiêu an sinh thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Ảnh: Bảo Duy

Cụ thể hóa lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân

Nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thiết lập khung lộ trình thí điểm hạn chế phương tiện cá nhân từ Vành đai 3 trở vào trung tâm. Điểm nhấn của chủ trương này là sự kết hợp đồng bộ giữa các biện pháp hành chính, đòn bẩy kinh tế và chính sách “xanh hóa” giao thông, bảo đảm nguyên tắc phát triển hạ tầng công cộng song hành cùng lộ trình kiểm soát phương tiện.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông góp phần phát triển giao thông công cộng, giao thông xanh. Ảnh: Nguyễn Quang