Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 25-10-2026

Làm sạch dữ liệu thuế để quản lý minh bạch, chống thất thu

Trong tiến trình chuyển đổi số ngành Thuế, dữ liệu đang trở thành một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế thất thu và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Thuế hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng eTax-Mobile để tra cứu thông tin, nộp thuế. Ảnh: Nguyễn Quang

Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự phát huy giá trị, yêu cầu trước tiên là phải “đúng, đủ, sạch, sống”, được cập nhật thường xuyên và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam Lê Thị Duyên Hải.

Dân là gốc, hiệu quả là thước đo

Đưa Nghị quyết số 25-NQ/TW vào thực tiễn đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, trong đó xuyên suốt là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy niềm tin và sự đồng thuận xã hội làm nền tảng.

Nhờ sự đồng thuận từ nhân dân, đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đã được thông xe kỹ thuật tháng 9-2026. Ảnh: Hùng Thái

Cùng với đó, phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” phải trở thành định hướng hành động, dẫn dắt quá trình đổi mới công tác tư tưởng từ tư duy đến phương thức triển khai, từ yêu cầu nhiệm vụ đến kết quả thực chất.

Siết quản lý ví điện tử, bảo vệ quyền lợi người dùng

Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng ví điện tử ngày càng phổ biến. Ảnh: Sơn Hà

Ví điện tử ngày càng mở rộng tiện ích, kết nối nhiều dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của người dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này là những yêu cầu ngày càng cao về định danh khách hàng, bảo mật dữ liệu, kiểm soát giao dịch và giải quyết khiếu nại.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát triển thị trường phim và nội dung số Việt Nam: Mở đường cho điện ảnh hội nhập

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - năm 2026 đang đến gần, hứa hẹn mang đến không khí sôi động với những cuộc gặp gỡ, giao lưu và kết nối giữa các nhà làm phim trong nước, quốc tế.

Các phim Việt gần đây tạo hiệu ứng tốt, kích thích thị trường điện ảnh.

Đặc biệt, lần đầu tiên Thị trường phim và nội dung số Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan, mở ra kỳ vọng hình thành không gian giao thương chuyên nghiệp, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiến sâu hơn vào mạng lưới công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động Trường Mầm non xã Hòa Xá trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội xã Hòa Xá năm 2026.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.