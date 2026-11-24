Khơi dậy sức mạnh phát triển đất nước

Gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, mở ra không gian để mỗi người dân tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Màn diễn xướng tái hiện nghi thức nghiềm quân của xã Dương Hòa trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026. Ảnh: Văn Huy

Trong dòng chảy ấy, Hà Nội trở thành điểm nhấn nổi bật với chuỗi hoạt động quy mô lớn, kết nối di sản truyền thống với đời sống đương đại, lan tỏa sức sống văn hóa Việt Nam.

Nhận diện những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông Thủ đô

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 nhưng lại đối mặt với “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông và chi phí logistics đắt đỏ.

Chính vì vậy, thành phố xác định cần xây dựng những cơ chế phân quyền mạnh mẽ để bứt phá trong phát triển hạ tầng vận tải công cộng và điều tiết nhu cầu giao thông cá nhân, giải quyết vấn đề này một cách căn cơ và bền vững.

Tuyến đường sắt đô thị 3.1 đoạn Nhổn - Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Hùng

Để khắc phục các tồn tại, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, cần thiết phải có một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tái thiết đô thị Hà Nội: Giải bài toán quá tải hạ tầng và dân sinh

Trước áp lực gia tăng dân số và tình trạng quá tải hạ tầng tại các khu dân cư cũ, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Tuy nhiên, quá trình này không chỉ dừng ở chỉnh trang nhà cửa, mở rộng không gian hay tổ chức lại kiến trúc, mà phải gắn với đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, công viên và các thiết chế cộng đồng, bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ). Ảnh: Quang Thái

Gắn kết thị trường hàng hóa phái sinh với nền kinh tế

Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh về quy mô giao dịch và kết nối quốc tế sau 16 năm hình thành. Tuy nhiên, để phát huy vai trò phòng ngừa rủi ro về giá, thị trường cần tiếp tục chuẩn hóa, thu hút doanh nghiệp và gắn kết chặt chẽ hơn với sản xuất, kinh doanh.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp giao dịch. Ảnh: Trần Hiếu

Giai đoạn tới, thị trường này cần chuyển trọng tâm sang nâng chất lượng liên kết với nền kinh tế. Khi hàng hóa được chuẩn hóa, doanh nghiệp tham gia thực chất, giá tham chiếu đáng tin cậy và rủi ro được kiểm soát, thị trường phái sinh mới hỗ trợ tích cực cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.

Cảnh giác vé giả, phe vé trục lợi trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”

Lúc 20h tối nay (24-11), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Những ngày gần đây, tình trạng rao bán, sang nhượng vé trên mạng xã hội có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh những tấm vé được in màu sắc, thông tin và mã phân khu khá rõ nét, kèm lời mời chào như vé có sẵn, vé không sử dụng đến hoặc vé cần chuyển nhượng...

Xuất hiện nhiều fanpage mua bán, trao đổi vé concert "Muôn sắc Việt Nam".

Ban tổ chức lưu ý, theo hướng dẫn đăng ký, mỗi mã QR chỉ được đổi một vé; thông tin trên giấy tờ tùy thân phải trùng khớp với thông tin đăng ký. Vì vậy, việc mua lại vé hoặc sử dụng vé do người khác chuyển nhượng có thể khiến khán giả gặp khó khăn khi làm thủ tục vào sân.