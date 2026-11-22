Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội: Phát huy nguồn lực, khơi dậy sức sáng tạo

Sáng 21-11, phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (từ ngày 21 đến 24-11), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô; xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội; khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tới dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT THÀNH

Hà Nội tiên phong đưa văn hóa vào đời sống

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vị thế là Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, Hà Nội xác định trách nhiệm tiên phong trong hưởng ứng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Nhân dịp này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long về ý nghĩa của sự kiện, những hoạt động nổi bật của Thủ đô và giải pháp để văn hóa thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Màn trống hội khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: NHẬT NAM

Thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng: Tìm cách hiện thực hóa kỳ vọng

Việc được FTSE Russell (Tổ chức xây dựng và quản lý chỉ số chứng khoán toàn cầu) nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cho thị trường chứng khoán Việt Nam cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao vị thế. Tuy nhiên, sau 2 tháng chính thức chuyển nhóm, dòng vốn ngoại chưa đảo chiều, thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận thực chất hơn về khả năng hiện thực hóa những kỳ vọng sau nâng hạng.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giao dịch trên bảng điện tử tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh: VIETSTOCK FINANCE

Ngăn chặn gian thương trên không gian mạng

Trước sự phát triển của thương mại điện tử, kênh bán hàng qua mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee, Telegram cùng dịch vụ chuyển phát nhanh và tài khoản ảo, nhiều đối tượng đã lợi dụng kinh doanh hàng lậu, hàng giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vụ việc mua cả nghìn lít rượu trôi nổi trên mạng xã hội, gắn mác đặc sản Tây Bắc rồi bán trên TikTok Shop, tháng 9-2026. Ảnh: CANB

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII: Nhịp cầu kết nối và phát triển điện ảnh Việt

Diễn ra từ ngày 28-11 đến 2-12-2026 tại Hà Nội, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) mang một diện mạo mới với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”. Bên cạnh những bộ phim chất lượng đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, HANIFF VIII dành nhiều không gian cho hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn, xúc tiến thị trường và kết nối hợp tác, hướng tới những giá trị lâu dài cho điện ảnh Việt Nam.

Cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - phim Việt Nam tham gia hạng mục Phim dài dự thi tại HANIFF VIII. Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP