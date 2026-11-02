Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 2-11-2026

Để chính quyền thực sự gần dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội đang quyết liệt chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “phục vụ nhân dân”. Tinh thần “chính quyền gần dân” không chỉ dừng ở chủ trương hay những con số báo cáo, mà đang được cụ thể hóa bằng các mô hình, cách làm sáng tạo, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn làm thủ tục trên chiếc xe lưu động, một trong những hoạt động của mô hình “Dịch vụ công lưu động”. Ảnh: Minh Châu

Tự giác là danh dự và trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV do Thành ủy Hà Nội tổ chức (chiều 27-10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu: “Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc; không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở của cấp trên”. Một lời nhắc nhở ngắn gọn nhưng đặt ra vấn đề không hề nhỏ đối với các cấp ủy và đội ngũ cán bộ.

Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Trước nhu cầu tiêu dùng dự báo tăng cao vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, thành phố Hà Nội đang tập trung tăng tốc sản xuất rau màu vụ đông, phát triển chăn nuôi. Cùng với việc mở rộng diện tích, tăng đàn đối với những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ngành Nông nghiệp Thủ đô tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Chăm sóc rau sạch tại Công ty cổ phần đầu tư An Hòa (xã Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Quang

Thoát bóng gia công, nâng tầm thương hiệu Việt

Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam đang thu hút thêm dòng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất và tăng cường kết nối với nhiều tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Muốn vươn lên những nấc thang cao hơn, doanh nghiệp cần làm chủ sản phẩm, công nghệ và thương hiệu, lấy chất lượng và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cạnh tranh.

Sản xuất đồ gia dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse, một trong những doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh trên thị trường quốc tế. Ảnh: Viết Thành

Hướng tới hệ sinh thái chăm sóc toàn diện người cao tuổi

Cán bộ Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ hướng dẫn người cao tuổi ngâm chân nước thuốc. Ảnh: Khuê Minh

Trước xu hướng già hóa dân số, thành phố Hà Nội đang triển khai các giải pháp chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, kết hợp dịch vụ y tế, an dưỡng và hỗ trợ tại cộng đồng. Việc thí điểm các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày tại một số xã, phường, đồng thời định hướng phát triển những tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.