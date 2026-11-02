Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 2-11-2026
Để chính quyền thực sự gần dân; Tự giác là danh dự và trách nhiệm; Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm; Thoát bóng gia công, nâng tầm thương hiệu Việt; Hướng tới hệ sinh thái chăm sóc toàn diện người cao tuổi… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 2-11-2026.
Để chính quyền thực sự gần dân
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội đang quyết liệt chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “phục vụ nhân dân”. Tinh thần “chính quyền gần dân” không chỉ dừng ở chủ trương hay những con số báo cáo, mà đang được cụ thể hóa bằng các mô hình, cách làm sáng tạo, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
Tự giác là danh dự và trách nhiệm
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV do Thành ủy Hà Nội tổ chức (chiều 27-10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu: “Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc; không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở của cấp trên”. Một lời nhắc nhở ngắn gọn nhưng đặt ra vấn đề không hề nhỏ đối với các cấp ủy và đội ngũ cán bộ.
Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm
Trước nhu cầu tiêu dùng dự báo tăng cao vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, thành phố Hà Nội đang tập trung tăng tốc sản xuất rau màu vụ đông, phát triển chăn nuôi. Cùng với việc mở rộng diện tích, tăng đàn đối với những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ngành Nông nghiệp Thủ đô tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.
Thoát bóng gia công, nâng tầm thương hiệu Việt
Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam đang thu hút thêm dòng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất và tăng cường kết nối với nhiều tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Muốn vươn lên những nấc thang cao hơn, doanh nghiệp cần làm chủ sản phẩm, công nghệ và thương hiệu, lấy chất lượng và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cạnh tranh.
Hướng tới hệ sinh thái chăm sóc toàn diện người cao tuổi
Trước xu hướng già hóa dân số, thành phố Hà Nội đang triển khai các giải pháp chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, kết hợp dịch vụ y tế, an dưỡng và hỗ trợ tại cộng đồng. Việc thí điểm các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày tại một số xã, phường, đồng thời định hướng phát triển những tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tin-tuc-dac-biet-tren-bao-hanoimoi-ngay-2-11-2026-1763826.html