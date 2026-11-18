Hà Nội tập trung xử lý tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án

Chiều 17-11, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 1422-CV/TU ngày 30-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về giải quyết tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Thái

Lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm

Ngày 17-11, phát biểu tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tập trung thực hiện 4 định hướng trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm. Các nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo, xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh được tôn trọng và có cơ hội phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Viết Thành

Nhận diện, phản bác luận điệu xuyên tạc về Luật Thủ đô năm 2026

Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới. Tuy nhiên, trước những thông tin xuyên tạc, bóp méo về nội dung và ý nghĩa của đạo luật, việc nhận diện đúng bản chất vấn đề, chủ động cung cấp thông tin chính xác và kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái là yêu cầu cần thiết, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Luật Thủ đô năm 2026 tạo cơ chế đặc thù để thành phố Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Ảnh: Quang Thái

Hà Nội nâng tầm chuỗi liên kết, gia tăng giá trị nông sản

Với 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn được duy trì, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Thủ đô. Tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang tạo ra chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp của Hà Nội.

Sơ chế thịt lợn tại Hợp tác xã Hoàng Long (xã Dân Hòa). Ảnh: Khánh Long

Nghiên cứu chế tạo xe thang cứu hộ: Liên kết “ba nhà” để làm chủ công nghệ

Trước yêu cầu nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đô thị, thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thang cứu hộ có tầm vươn 32m và 56m theo mô hình hợp tác “Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp”. Đây là hướng đi cụ thể nhằm đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn, từng bước làm chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Xe thang chữa cháy của Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa. Ảnh: Hiệp Hòa