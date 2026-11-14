Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 14-11-2026

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe những vướng mắc, kiến nghị về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 13-11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, mục đích của hội nghị là nhằm đánh giá thực chất việc triển khai những cơ chế, chính sách, đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ những người trực tiếp thực hiện và đặc biệt là người dân, cử tri - những người thụ hưởng chính sách này.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Văn Tuyến

Đại đoàn kết - quy tụ lòng dân, tạo sức bật phát triển Thủ đô

Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh từ lòng dân, được bồi đắp bằng niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong giai đoạn phát triển mới, việc củng cố khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy sức dân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Từ thực tiễn Hà Nội, Báo Hànộimới hằng ngày (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) giới thiệu với bạn đọc loạt 5 bài “Đại đoàn kết - quy tụ lòng dân, tạo sức bật phát triển Thủ đô” phản ánh những đổi mới, cách làm thiết thực trong công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh nhân dân phát triển Thủ đô.

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô hướng dẫn người dân quét mã QR đóng góp ý kiến đến “Hòm thư số”. Ảnh: Huy Kiên

Để công chúng đến gần hơn với tinh hoa nghề Việt

Không cần phải tìm về tận những làng nghề xa trung tâm, công chúng và du khách đến với khu phố cổ Hà Nội trong tháng 11-2026 có thể trực tiếp tìm hiểu nhiều nghề thủ công truyền thống thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm. Điều này không chỉ mở ra cơ hội khám phá nghề truyền thống, mà còn góp phần kết nối nghệ nhân với cộng đồng, khơi gợi tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh (làng nghề Phú Vinh) hướng dẫn du khách làm sản phẩm mây tre đan tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm. Ảnh: Dương Quỳnh

Sức nóng ngày đầu vòng Sơ khảo “Tiếng hát Hà Nội 2026”: Cá tính trẻ trên hành trình “chạm ngõ” chuyên nghiệp

Ngày 13-11, buổi thi đầu tiên của vòng Sơ khảo cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” đã diễn ra trong bầu không khí hào hứng, rộn ràng nhưng cũng đầy kịch tính và nghiêm túc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo thí sinh thuộc nhiều độ tuổi, cơ sở đào tạo đã có mặt tại Trụ sở Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, mang theo những ca khúc tâm huyết cùng khát vọng chinh phục sân chơi âm nhạc uy tín bậc nhất của Thủ đô.

Phần thi của thí sinh Đỗ Thị Lan Anh tại vòng Sơ khảo cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Ảnh: Duy Khánh