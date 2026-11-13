Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 13-11-2026

Ngày làm việc thứ hai mươi tư, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Cụ thể hóa cam kết thành tiến độ và kết quả thực hiện

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày 12-11. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 12-11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dành cả ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% năm 2027, Chính phủ xác định nhu cầu huy động vốn đầu tư toàn xã hội rất lớn, khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng.

Chiều 12-11, phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện...

Chuyển hóa giá trị đạo học thành động lực phát triển đất nước

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”. Ảnh: Thanh Hải

Sáng 12-11, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những giá trị kết tinh trong Quốc Tử Giám về truyền thống đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn phải được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu, chắt lọc và cụ thể hóa những kết quả nghiên cứu của hội thảo vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển văn hóa Thủ đô; qua đó, không chỉ bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quốc Tử Giám mà còn phát huy hiệu quả nguồn lực di sản, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội.

Khu dân cư đoàn kết - sức mạnh mềm xây dựng nông thôn mới

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Thượng Hội (xã Ô Diên). Ảnh: Mai Nguyễn

Tại thôn Táo Ngoại, xã Hát Môn, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn là “Bữa cơm đại đoàn kết” với sự tham gia đông đảo của người dân. Sau bữa cơm thân tình, những lời ca, tiếng hát tiếp tục lan tỏa, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa các gia đình trong thôn.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Táo Ngoại Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thôn có 899 hộ với 3.777 nhân khẩu, trong đó 885 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 95,9%.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, quy mô dân số, địa bàn và tiềm lực ngày càng mở rộng vừa tạo ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu tăng cường sự đồng thuận, gắn kết giữa những người dân cùng chung sống trên địa bàn.

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu thị trường: Tăng cường năng lực dự báo và kết nối

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Trường Đại học Thành Đô) tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam. Ảnh: Việt Trinh

Trong khi nhiều ngành nghề đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là ngành công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), có những cử nhân ra trường vẫn khó tìm việc làm.

Đại biểu Quốc hội Trần Mạnh Huy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lệch pha cung - cầu là cơ chế dự báo nhu cầu thị trường và sự kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả.

Thảo luận tại tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chỉ đạo, các đơn vị có thể đặt hàng các cơ sở đào tạo cung ứng nhân lực theo nhu cầu thực tế và chi trả dựa trên kết quả việc làm của người học.

Tăng chế tài, ngăn quảng cáo, rao vặt trái phép tái diễn

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp dán quảng cáo, rao vặt trái phép. Ảnh: An Hòa

Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định tăng mức xử phạt đối với 53 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, trong đó nhiều hành vi có mức phạt gấp đôi quy định chung.

Ngày 17-6-2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) ban hành Văn bản số 3893/SVHTT-TCPC hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND, nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với việc tăng mức xử phạt, mở rộng phạm vi áp dụng và phân định trách nhiệm thực hiện giữa các cấp, các ngành, Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND tạo thêm cơ sở pháp lý cho Hà Nội siết chặt quản lý trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, trật tự, sạch đẹp.