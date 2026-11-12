Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 12-11-2026

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Nâng hiệu quả đầu tư từ mô hình quản trị mới

Phối cảnh một nhà ga của Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: Anh Minh

Việt Nam là một quốc gia đông dân, nằm bên bờ Biển Đông với nhiều tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng năng suất lao động và phát triển bền vững, nước ta cần tập trung vào các nguồn lực sản phẩm quan trọng nhất.

Đặc biệt, hệ thống giao thông kết nối đa phương thức (đường sắt tốc độ cao và cảng biển sâu) là nguồn lực sản phẩm thuộc nhóm “Hạ tầng kỹ thuật” cốt lõi. Việt Nam không thể tăng năng suất nếu “mạch máu” giao thông bị tắc nghẽn.

Nơi hội tụ, kết tinh và trao truyền tri thức

Du khách tham quan triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Việt Thắng

Trải qua 950 năm hình thành và phát triển, Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam không chỉ là nơi lưu dấu những thành tựu rực rỡ của nền giáo dục nước nhà qua các triều đại, mà còn hội tụ, kết tinh và trao truyền những giá trị bền vững về văn hóa, tri thức, đạo lý và bản sắc Việt Nam qua các thế hệ.

Trước yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời đại mới, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang từng bước đổi mới phương thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản, hướng tới trở thành không gian lan tỏa tri thức và khơi nguồn sáng tạo văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Nhà máy Dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). Ảnh: Hằng Thu

Ngày 2-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND, quy định một số chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ của thành phố Hà Nội. Một điểm đáng chú ý là nghị quyết xác định các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô.

Bên cạnh những lĩnh vực đã được quy định trong Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội bổ sung nhiều lĩnh vực có tính ứng dụng và tiềm năng phát triển như đô thị thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ tài chính, nông nghiệp công nghệ cao, đường sắt đô thị, robot, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, bản sao số đô thị, dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp văn hóa.

Xây dựng thương hiệu đặc sắc du lịch mùa thu Hà Nội

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ cuối tháng 9-2026, lượng khách quốc tế đến Thủ đô bắt đầu tăng cao. Thống kê cho thấy, trong 10 tháng của năm 2026, ngành du lịch Thủ đô đã đón lượng khách kỷ lục với 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến. Trong đó, du lịch mùa thu được xác định là một trong những sản phẩm giàu tiềm năng, được thành phố chú trọng đầu tư, phát triển.