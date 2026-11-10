Tin tức đặc biệt trên Báo Hànộimới ngày 10-11-2026

Nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất

Sáng 9-11, phát biểu tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (thành phố Bắc Ninh), quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách di chuyển từ sân bay vào thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (thành phố Bắc Ninh), quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Ảnh: Viết Thành

Động lực mới thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp

Việc HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND quy định chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm b, e khoản 2 Điều 18 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc, đưa khoa học công nghệ và kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Chính sách thiết thực này không chỉ giúp các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và làng nghề tiếp cận công cụ số, thương mại điện tử, mà còn là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số Thủ đô phát triển toàn diện.

Một phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm gốm gia dụng tại xã Bát Tràng. Ảnh: Hữu Mai

Hà Nội tăng tốc "xanh hóa" xe buýt

Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, với sự tham gia ngày càng tích cực của các doanh nghiệp vận tải. Từ đầu năm 2026 đến nay, hàng trăm phương tiện mới đã được đưa vào hoạt động, nâng tỷ lệ xe buýt xanh trên toàn thành phố lên gần 50%. Kết quả này đã tạo tiền đề để Thủ đô tiếp tục tăng tốc, hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường vào năm 2030.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, tạo sức hút để người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng xanh, sạch. Ảnh: Huy Phạm

Doanh nghiệp trước cơ hội làm chủ công nghệ

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) mở ra cơ hội xuất khẩu và tiếp cận công nghệ cho các doanh nghiệp. Song, để nâng cao giá trị sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ coi đây là cơ hội để mua thiết bị, mà cần đẩy mạnh hợp tác với đối tác Israel trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ và nội địa hóa sản phẩm.

Nghiên cứu sản phẩm thực phẩm chế biến bằng thiết bị công nghệ hiện đại tại Công ty cổ phần Tập đoàn Masan. Ảnh: Lam Giang

Giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2026: Lan tỏa vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến

Ngày 9-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”. Chương trình có sự tham gia của Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026; Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền phong Phùng Công Sưởng và Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chương trình giao lưu chương trình giao lưu với chủ đề “Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”. Ảnh: Tuyến Tú