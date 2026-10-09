Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 9-10-2026

Hà Nội tạo động lực phát triển từ văn hóa và sáng tạo

Lễ hội văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải

Trong báo cáo phân tích kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, có một con số đặc biệt gây chú ý: Nhóm ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt mức tăng trưởng 10,22%. Giữa nhiều chỉ tiêu về sản xuất, đầu tư và thương mại, kết quả này gợi mở một câu chuyện có ý nghĩa đối với Thủ đô nghìn năm văn hiến: Các hoạt động đáp ứng nhu cầu tinh thần đang thể hiện sức sống kinh tế và mở rộng cơ hội đóng góp cho phát triển.

Tất nhiên, nhóm thống kê này chưa đại diện cho toàn bộ các ngành công nghiệp văn hóa. Nhưng mức tăng trưởng hai con số là tín hiệu tích cực cho thấy cần quan tâm hơn đến thị trường nghệ thuật và giải trí, đến khả năng tạo giá trị của những hoạt động vốn gắn với đời sống tinh thần.

Khơi dậy sức mạnh văn hóa, kiến tạo vị thế mới của Thủ đô

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu thưởng thức nghệ thuật trên chuyến tàu di chuyển từ ga Long Biên đến ga Gia Lâm phục vụ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

72 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đang bước vào một chặng đường phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, khát vọng vươn lên và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống của người dân. Trong tư duy phát triển mới ấy, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để Thủ đô bứt phá.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về phát huy nguồn lực văn hóa, xây dựng con người Hà Nội, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, nơi người dân thực sự là trung tâm và chủ thể của sự phát triển.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, khơi dậy sức mạnh văn hóa, suy cho cùng là khơi dậy sức mạnh con người. Khi mỗi người dân được tạo điều kiện để phát triển, sáng tạo và cống hiến; khi di sản được bảo tồn và phát huy; khi công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh; khi những giá trị Hà Nội được lan tỏa rộng hơn trong nước và quốc tế, đó chính là lúc văn hóa trở thành sức mạnh mềm của Thủ đô.

Đòn bẩy hỗ trợ kinh tế tư nhân

Sản xuất chăn, ga, gối, đệm tại Công ty TNHH Happiness Việt Nam (xã Thường Tín). Ảnh: Quang Thái

Không chỉ gia tăng về số lượng, khu vực kinh tế tư nhân còn đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội. Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50-55% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và khoảng 45-50% tổng thu ngân sách thành phố; tạo việc làm cho 55-60% lao động trên địa bàn Hà Nội.

Kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần quan trọng mà đã thực sự trở thành động lực tăng trưởng then chốt, nòng cốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô. Doanh nghiệp tư nhân thành phố đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước. Kết quả đó là nhờ những cơ chế, chính sách tạo điều kiện của HĐND - UBND thành phố Hà Nội cũng như các cấp, ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Nắm bắt được tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và đặc biệt là Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố (thực hiện Điểm d, Khoản 8, Điều 26 Luật Thủ đô năm 2026), được thông qua tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XVII.

Minh bạch dữ liệu đất đai: Giảm rủi ro trong hoạt động tín dụng

Tổ công tác phường Long Biên hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Thu Phương

Hà Nội đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Khi thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được chuẩn hóa và cập nhật, nguồn dữ liệu này có thể mở thêm cơ sở để xác thực tài sản trong các giao dịch, trong đó có hoạt động tín dụng.

TS Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI cho rằng, để quyền sử dụng đất thực sự trở thành nguồn lực đầu vào cho phát triển kinh tế - xã hội, việc tiếp cận cần thuận lợi, bình đẳng, công khai và minh bạch. Quyền sử dụng đất cần được phân bổ tới những chủ thể có năng lực sử dụng hiệu quả nguồn lực này, trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và cạnh tranh.

Để đạt được điều đó, thông tin về đất đai cần đầy đủ, rõ ràng và có khả năng tiếp cận, qua đó hạn chế sự chênh lệch thông tin giữa các chủ thể. Với hoạt động tín dụng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi quyền sử dụng đất được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Thông tin minh bạch giúp các bên có thêm cơ sở xác định đúng tài sản và đánh giá các giao dịch liên quan, từ đó hạn chế rủi ro phát sinh do thông tin không đầy đủ hoặc không thống nhất.