Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 8-10-2026

Quỹ nhà tái định cư: Từ đáp ứng trước mắt đến bài toán sử dụng linh hoạt, hiệu quả

Theo thống kê, quỹ nhà tái định cư của thành phố Hà Nội gần như được sử dụng hết, trong khi nhu cầu bố trí tái định cư bằng căn hộ giai đoạn 2026-2030 lên tới 19.371 căn. Thực tế này đặt ra yêu cầu thành phố không chỉ chủ động tạo lập thêm quỹ nhà, mà cần thay đổi cách quản lý, điều phối và sử dụng để mỗi căn hộ tái định cư thực sự trở thành nơi an cư của người dân...

Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Ảnh: ĐỖ TÂM

Tạo bệ đỡ chính sách, tiếp sức cho doanh nghiệp công nghệ

Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội đang từng bước được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, thành phố hướng tới đưa các chính sách ưu đãi đến đúng đối tượng, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển và tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ đi từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa và tiếp cận thị trường.

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Nhà máy Dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). Ảnh: HẰNG THU

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031: Đổi mới, sáng tạo, vững mạnh

Hôm nay (8-10) diễn ra Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội vẫn kiên trì xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Đây là nền tảng để Hội tiếp tục vươn lên, hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ “Đổi mới tư duy tác nghiệp báo chí trong bối cảnh AI”, tháng 7-2026. Ảnh: HOÀNG LÂN

Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì: Góp phần đưa Ba Vì bứt phá phát triển

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố. Đặt trong tầm nhìn phát triển 100 năm của Thủ đô, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một không gian du lịch sinh thái quy mô lớn, bảo tồn văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đưa xã Ba Vì nói riêng và các khu vực phụ cận phía Tây Thủ đô nói chung cùng bứt phá phát triển.

Một góc xã Ba Vì. Ảnh: Hữu Thắng

Nghịch lý xe tải chọn quốc lộ thay vì cao tốc

Hệ thống cao tốc ngày càng được mở rộng, giúp rút ngắn thời gian hành trình và nâng cao năng lực vận tải. Tuy nhiên, tại một số tuyến đang xuất hiện tình trạng một bộ phận xe tải, xe container lựa chọn quốc lộ cũ thay vì cao tốc. Câu chuyện đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách khai thác để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực này.

Xe tải lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: HỮU TÚ