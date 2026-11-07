Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 7-11-2026

Quyết sách vì sự phát triển của Thủ đô

Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị và đời sống của nhân dân Thủ đô. Điểm nhấn đáng chú ý tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội lần này là tổ chức thành 2 phiên họp. Đây là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô nhằm bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục, tính pháp lý và tính khả thi.

Tin tưởng rằng, tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất và kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực. Quan trọng nhất là mỗi nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đất nền trước áp lực thanh khoản cuối năm

Một khu đất đấu giá tại xã Mê Linh. Ảnh: Quang Thái

Bước vào những tháng cuối năm 2026, thị trường đất nền ghi nhận giao dịch chậm lại, giá rao bán tại nhiều khu vực giảm đáng kể so với thời điểm tăng nóng. Tuy nhiên, người mua thận trọng dù mức giá giảm có nơi lên tới 50-70%. Áp lực thu hồi vốn và chi phí tài chính đang khiến thanh khoản trở thành bài toán khó đối với không ít nhà đầu tư.

Theo dự báo của DKRA Consulting (doanh nghiệp dịch vụ bất động sản), sức cầu đất nền khó phục hồi nhanh trong quý IV-2026 do tâm lý nhà đầu tư thận trọng và mặt bằng lãi suất chưa có chuyển biến tích cực. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ lượng sản phẩm chào bán, nhất là tại những khu vực từng tăng giá mạnh.

Bảo đảm an toàn dịch vụ xe đưa đón học sinh: Không thể chỉ trông chờ vào cam kết

Xe đưa đón học sinh của Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Ảnh: Duy Khánh.

Dịch vụ xe ô tô đưa đón học sinh ngày càng phổ biến, giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con. Tuy nhiên, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, cần kiểm soát chặt chẽ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, người lái và quy trình vận hành. Qua kiểm tra thực tế tại thành phố Hà Nội, bên cạnh những điều kiện cơ bản được đáp ứng, vẫn còn những sai sót cần chấn chỉnh, đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cả doanh nghiệp vận tải và nhà trường.

Nhu cầu đưa đón học sinh bằng ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ còn tiếp tục, song an toàn không thể chỉ được bảo đảm bằng hồ sơ hay cam kết của doanh nghiệp. Kiểm tra thực tế, giám sát hằng ngày và xử lý nghiêm vi phạm cần trở thành công việc thường xuyên, với trách nhiệm cụ thể của từng bên. Chỉ khi nhà trường chủ động giám sát, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, mỗi chuyến xe đưa đón học sinh mới thực sự an toàn.

Trao sinh kế, vun đắp nghĩa tình cộng đồng

Chị Dương Thị Thu Hà (thôn Giao Tất, xã Thuận An) được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An hỗ trợ máy may để ổn định cuộc sống và tăng thêm thu nhập. Ảnh: Nguyễn Dũng

Từ những chiếc máy may, máy làm đất đến phương tiện đi lại được trao đúng nhu cầu, các địa phương của thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh kế giúp người có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Không chỉ là sự trợ giúp về vật chất, mỗi món quà còn gửi gắm tinh thần tương thân tương ái, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô không chỉ thể hiện qua những thành tựu kinh tế, công trình hiện đại mà còn ở chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự quan tâm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Làng cổ Kim Lan - Đời sông, Đời gốm

Một góc làng cổ Kim Lan bên sông Hồng. Ảnh: Đức Toàn

12 mảnh bản đồ làng Kim Quan (nay là làng Kim Lan, xã Bát Tràng, Hà Nội) năm 1941 cho thấy một ngôi làng Việt hiện diện rõ nét bên dòng sông Hồng. Theo lịch sử biến động của dòng sông, qua nhiều nguồn tư liệu, chúng tôi cố gắng hình dung câu chuyện một ngôi làng cùng nghề gốm cổ gắn liền với Kinh đô Thăng Long - nay đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, từ đây, ngõ hầu hướng đến việc bảo tồn không gian văn hoá Kim Lan trong sự kết nối với hệ di sản phong phú của Thủ đô.

Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan chia sẻ, Hội Gốm sứ Kim Lan đang tiếp tục phối hợp với các chuyên gia Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa… tổ chức trưng bày hiện vật tại bảo tàng theo hướng hiện đại, hấp dẫn hơn, thu hút mạnh mẽ hơn du khách tới với Kim Lan cũng như tham quan các di tích trong không gian văn hóa làng. Hướng đi này cũng đã được tiếp thêm động lực khi năm 2024, Kim Lan được công nhận là điểm đến du lịch của thành phố Hà Nội.

Làng Kim Lan (xã Kim Lan), sau sáp nhập địa giới hành chính nay thuộc xã Bát Tràng - cũng là một không gian di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làm gì để vốn quý lịch sử, văn hóa ấy chuyển hóa thành nguồn lực phát triển bền vững nơi những ngôi làng cổ ven sông và đặc biệt là kết nối với câu chuyện kinh đô Thăng Long? Câu trả lời thực sự cần một cuộc đồng kiến tạo của người dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học.