Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 7-10-2026

Sản phẩm OCOP và bài toán tạo sự khác biệt

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai từ năm 2018, đến tháng 9-2026, cả nước đã xây dựng được 21.028 sản phẩm OCOP đạt 3-5 sao. Chương trình thu hút 10.657 chủ thể tham gia. Với số lượng sản phẩm đạt được cho thấy, OCOP đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Từ đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề đến những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của nông thôn đã được chuẩn hóa, nâng cấp và đưa ra thị trường trong và ngoài nước, mang lại nguồn thu nhập và tạo việc làm cho nhiều người dân.

Tuy nhiên, số lượng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP không đồng nghĩa với việc đương nhiên chiếm lĩnh được thị trường. Một sản phẩm đạt sao nhưng tiêu thụ chậm, thương hiệu mờ nhạt, thị trường bó hẹp thì giá trị của “ngôi sao” cũng bị hạn chế. Sản phẩm OCOP vì thế không thể chỉ dừng ở việc nâng hạng và gia tăng số lượng sản phẩm được công nhận. Đã đến lúc, các chủ thể phải thay đổi tư duy từ “gắn sao” sang tạo giá trị cho sản phẩm OCOP và chinh phục thị trường bằng chất lượng và uy tín.

Chuyển đổi cây trồng, nâng giá trị đất lúa

Mô hình trồng rau ứng dụng khoa học công nghệ tại xã Thư Lâm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Phạm Đức

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và yêu cầu nâng cao giá trị sản xuất đang đặt ra yêu cầu mới đối với nông nghiệp Hà Nội. Từ những chân ruộng sản xuất kém hiệu quả, nhiều địa phương đã chuyển sang trồng rau màu, hoa, cây có giá trị hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản, qua đó nâng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, nhu cầu chuyển đổi, nhất là sang cây lâu năm, đang đặt ra những vấn đề cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực có điều kiện sản xuất khó khăn về nguồn nước, những vùng trũng thấp, qua đó khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác. Đồng thời, hướng tới phát triển các loại cây trồng có chất lượng cao, sản xuất theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm và môi trường.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP theo hướng cho phép chuyển đổi sang trồng cây lâu năm trên các diện tích đất chuyên trồng lúa kém hiệu quả, phù hợp hơn với thực tế sản xuất và nhu cầu chuyển đổi của người dân.

Kết nối công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hạ tầng số: Thương mại hóa sản phẩm, tạo giá trị thực

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Diễn đàn “Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026”. Ảnh Thanh Tùng

Để các công nghệ chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn mang lại giá trị thực chất, việc xây dựng một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường dựa trên nền tảng hạ tầng số vững chắc đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, đổi mới sáng tạo mới có thể tạo ra sản phẩm và giá trị thực.

Theo Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương, nếu nhìn từ chuỗi nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tạo ra sản phẩm, sản xuất, thị trường đến giá trị, có thể thấy công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số tuy có vai trò, vị trí khác nhau, nhưng có mối liên hệ gắn kết hữu cơ. Trong hơn một năm qua, nền tảng pháp lý chung cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có hạ tầng số đã cơ bản được hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai. Trên cơ sở đó, “sợi dây gắn kết” trong thời gian tới là chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ chế sang tổ chức thực thi. Công nghệ chiến lược là định hướng mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, phát triển những công nghệ có tiềm năng dài hạn; đổi mới sáng tạo đưa tri thức, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; còn hạ tầng số tạo lập dữ liệu, năng lực tính toán, thúc đẩy khai thác và sử dụng dữ liệu.

“Xét xử bằng dư luận” - sự quá khích nguy hiểm

Cán bộ công an làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh Công an thành phố Hà Nội

Từ một đoạn video, vài hình ảnh hay câu chuyện được kể một chiều trên mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng đưa ra phán xét chủ quan khi sự việc chưa được kiểm chứng, làm rõ. “Xét xử bằng dư luận” không chỉ dẫn đến những nhận định sai lệch mà còn có thể xâm phạm danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, làm méo mó môi trường thông tin trên không gian mạng.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn là xây dựng văn hóa số và nâng cao trách nhiệm công dân. Gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần chú trọng giáo dục tư duy phản biện, kỹ năng kiểm chứng thông tin, khả năng tự chủ cảm xúc, tinh thần tôn trọng khác biệt và lòng trắc ẩn. Mỗi người cần hình thành thói quen dừng lại trước khi chia sẻ, kiểm chứng trước khi kết luận, suy nghĩ kỹ trước khi phán xét. Đó không chỉ là kỹ năng sử dụng mạng xã hội, mà còn là biểu hiện của ý thức thượng tôn pháp luật, ứng xử văn hóa và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tạo cơ chế chăm sóc toàn diện, phát huy nguồn lực người cao tuổi

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở phường Long Biên. Ảnh Đỗ Tâm

Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc, phục vụ người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 điều 27 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), đang mở ra một cách tiếp cận mới đối với công tác người cao tuổi: Không chỉ chăm sóc khi có bệnh, mà còn hướng tới chăm sóc chủ động, thường xuyên, toàn diện; đồng thời tạo thêm cơ hội để người cao tuổi tiếp tục lao động, truyền nghề, tư vấn, nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng.

PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, cần nhìn nhận tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi như một loại “vốn xã hội” có giá trị. Những nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia, cán bộ quản lý, nghệ nhân, doanh nhân và người có kinh nghiệm nghề nghiệp có thể tiếp tục đóng góp bằng nhiều hình thức linh hoạt như làm cố vấn, đào tạo thế hệ trẻ, tham gia hội đồng chuyên môn, phản biện chính sách, nghiên cứu, tư vấn cộng đồng hoặc truyền nghề.

Đối với Hà Nội, nơi tập trung đông đảo trí thức, chuyên gia và những người có quá trình hoạt động lâu năm, việc xây dựng cơ chế kết nối, huy động phù hợp sẽ giúp biến nguồn lực trí tuệ có nguy cơ bị bỏ phí thành nguồn lực phục vụ phát triển.