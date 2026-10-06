Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 6-10-2026

Kích hoạt đồng bộ các giải pháp để kinh tế Thủ đô bứt phá

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài). Ảnh: Nguyễn Quang

Bước vào quý cuối cùng của năm 2026 - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), thành phố Hà Nội đứng trước yêu cầu tăng trưởng rất cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV phải tăng khoảng 14,26% để cả năm đạt mục tiêu từ 11% trở lên.

Trên nền tảng công tác giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, tiêu dùng và dịch vụ duy trì mức tăng trưởng hai con số, thành phố đang tập trung khơi thông đồng bộ các động lực, tạo đà cho chặng nước rút cuối năm.

Siết chặt quản lý chất thải công nghiệp và phế liệu

Một điểm tập kết phế liệu tại phường Xuân Phương. Ảnh: Quý Hồng

Thành phố Hà Nội đang cho thấy quyết tâm đặt công tác bảo vệ môi trường và an ninh sinh thái làm trọng tâm trong chính sách phát triển khi triển khai chiến lược toàn diện nhằm siết chặt quản lý dòng chảy chất thải rắn công nghiệp và hoạt động thu gom, tập kết phế liệu.

Đây là hành động mạnh mẽ của chính quyền thành phố nhằm thanh lọc nguồn nguy cơ ô nhiễm, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, kiến tạo không gian sống an toàn cho cộng đồng.

“Nâng chất” hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Người dân tập luyện thể thao tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Minh Phương

Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội không chỉ góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, kinh phí hoạt động cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, mà còn tạo động lực khơi thông các nguồn lực xã hội hóa.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Tuần tra đêm khép kín địa bàn: Thắp sáng thêm mỗi tuyến đường

Công an xã Tam Hưng tuần tra bảo đản an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhung Hồng

Khi đường phố đã lên đèn, người người trở về bên mái ấm gia đình sau một ngày lao động vất vả, cũng là lúc lực lượng Công an bắt đầu nhiệm vụ tuần tra đêm.

Trên từng tuyến đường, ngõ phố, không ít vụ việc đã được lực lượng tuần tra ban đêm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc ngăn chặn. Xuyên đêm, nắm chắc địa bàn, họ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Giữ nhịp hồi sinh những động vật hoang dã

Cá thể hổ Đông Dương được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Đình Văn

Từ những cá thể bị thương, suy kiệt sau các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép đến những con vật cần phục hồi tập tính trước khi trở về rừng, nhiệm vụ mỗi ngày tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, chính xác và trách nhiệm.

Phía sau mỗi lần tái thả thành công là công sức của những cán bộ, bác sĩ thú y, kỹ thuật viên lặng thầm chăm sóc, phục hồi từng nhịp sống, để những sinh mệnh hoang dã có thêm cơ hội trở về với tự nhiên.