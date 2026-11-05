Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 5-11-2026

Bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII: Hành động cụ thể để mỗi nghị quyết sớm phát huy hiệu quả

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Quang

Sáng 4-11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư đường sắt; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm cùng nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển đô thị và tiến hành bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với 25 nội dung quan trọng được đưa ra xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà mong muốn, tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm tại kỳ họp sẽ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực; để mỗi nghị quyết được ban hành sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội mở rộng hỗ trợ, củng cố điểm tựa an sinh cho người dân

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Trung Tâm

Ngày 2-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9-7-2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội.

Điểm đáng chú ý của chính sách là mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng mức hỗ trợ của thành phố lên cao hơn trước, giúp nhiều nhóm người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đặc thù, tiếp cận tốt hơn với bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật khẳng định, điểm nổi bật của Nghị quyết là mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng mức hỗ trợ của thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027: Tăng cường giám sát, bảo đảm công bằng, khách quan

Một tiết học của học sinh Trường Trung học phổ thông Tiền Phong (xã Mê Linh). Ảnh: Phạm Hùng

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, với hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Những sai phạm nghiêm trọng được phát hiện sau kỳ thi năm 2026, cùng các thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát quy trình, khắc phục kẽ hở trong công tác tổ chức thi.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường phòng ngừa, kiểm tra và giám sát.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc lựa chọn, tập huấn và quản lý cán bộ tham gia tổ chức thi phải được thực hiện nghiêm túc; không tiếp tục giao nhiệm vụ cho những người thiếu trách nhiệm hoặc từng vi phạm quy chế.

Đảng bộ thành phố Hà Nội: Liêm chính, hành động và kiến tạo phát triển

Thành phố Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng vận hành và năng lực thực thi ở cơ sở. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Dương Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong một năm qua, Đảng bộ thành phố xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đặc biệt, Thành ủy đã lan tỏa sâu rộng đến các sở, ban, ngành và xã, phường phong cách làm việc: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Tinh thần này góp phần khơi dậy trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực, tận hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định khẳng định, mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

Cấp thiết nâng cấp, cải tạo đê Mỹ Hà

Cán bộ xã Hương Sơn kiểm tra hiện trạng đê Mỹ Hà sau mùa mưa lũ. Ảnh: Kim Văn

Sau hơn một tháng kể từ đợt lũ lớn tháng 9-2026, nhiều bao tải cát chống tràn vẫn nằm trên mặt đê Mỹ Hà. Dấu tích của những ngày căng mình giữ đê vẫn còn đó, trong khi mặt đường lồi lõm, chi chít ổ gà, rãnh bánh xe, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Phạm Quang Đông cho biết, không chỉ phục vụ phòng, chống lũ, đê Mỹ Hà còn là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản và kết nối các địa bàn với khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn.