Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 5-10-2026

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng nông nghiệp

Trồng hoa lan công nghệ cao tại xã Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Dù xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng của năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn thấp hơn nhiều lĩnh vực khác. Tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trong tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 12,34% năm 2024, giảm xuống 11,2% năm 2025 và dự kiến còn khoảng 10,38% năm 2026.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) Ngô Xuân Chinh nhận định, logistics vẫn là điểm nghẽn lớn của nông nghiệp Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội còn những khó khăn do sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản chưa đồng bộ; diện tích sản xuất tiếp tục thu hẹp.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Văn Hồng cho rằng, kinh tế tuần hoàn cũng mở ra hướng phát triển mới khi phụ phẩm nông nghiệp được coi là nguồn tài nguyên thay vì chất thải.

Đánh thức động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên số

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hiền

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu phát triển nhanh, đồng thời xác định yêu cầu phát triển bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trong đó, đến năm 2030, kinh tế số sẽ đóng góp 40-50% vào tổng sản phầm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô…

PGS.TS Tạ Hải Tùng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, Hà Nội không nên tập trung đầu tư vào công nghệ chiến lược khi chưa xác định rõ sản phẩm cuối cùng là gì và đóng góp bao nhiêu vào GRDP. Thành phố nên tập trung tìm ra những ngành có công nghệ là yếu tố bắt buộc để tạo lợi thế cạnh tranh thực sự.

TS Nguyễn Minh Phong gợi ý, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dựa trên kinh tế số, Hà Nội cần tập trung vào 3 trụ cột, gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp số và khơi thông nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như sự đồng thuận của toàn xã hội.

Bảo đảm thực chất quyền tham gia của trẻ em

Học sinh đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp tại diễn đàn - một trong những kênh để tiếng nói của trẻ được lắng nghe, tiếp nhận và xem xét. Ảnh: Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Quyền tham gia của trẻ em được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016 và tiếp tục được cụ thể hóa tại Quyết định số 1792/QĐ-TTg. Điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển trọng tâm từ việc tạo cơ hội tham gia sang bảo đảm hiệu quả của sự tham gia.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Đặng Hoa Nam nhấn mạnh, yêu cầu cốt lõi là bảo đảm trẻ em được tham gia thực chất. Điều đó có nghĩa, trẻ không chỉ có cơ hội phát biểu mà cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận, xem xét và phản hồi như thế nào.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên và Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cho biết, Hội đồng Đội thành phố hướng dẫn 126 hội đồng Đội xã, phường và các liên đội lấy ý kiến trẻ em qua sinh hoạt chi đội, hòm thư “Điều em muốn nói”, khảo sát, diễn đàn, câu lạc bộ quyền trẻ em, fanpage, đường dây nóng...

Khoảng tối phía sau những phim ngắn AI gây nghiện

Phim ngắn AI với những tình tiết vô lý, nhảm nhí vẫn thu hút người xem. Ảnh: Chụp màn hình

Một dẫn chứng được nhà văn Lê Thanh Ngân đưa ra là người giúp việc cho gia đình người thân của nhà văn vì mải xem video review phim đến mức để xảy ra sự cố khi chăm trẻ và bị cho nghỉ việc.

Chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy cho rằng, trong thời đại AI, giải pháp đối với người trẻ không nên chỉ là yêu cầu cấm đoán đơn thuần. Điều quan trọng hơn là hình thành “sức đề kháng tâm lý” trước nội dung số độc hại.

Cải cách hành chính: Tháo gỡ vướng mắc, kiến tạo nền hành chính phục vụ

Bài 4: Đồng hành, giúp người dân chủ động tiếp cận

Cán bộ hướng dẫn người dân các thao tác ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho đứa con thứ ba, anh Nguyễn Văn Đoàn (ở phường Vĩnh Hưng), không khỏi bất ngờ trước sự thuận tiện của quy trình hành chính được cải cách. Nếu như hai lần trước đây, mỗi lần làm giấy tờ cho con, anh thường phải chuẩn bị hồ sơ, đi lại, nghe hướng dẫn và chờ đợi, thì nay, phần lớn công việc có thể được anh thực hiện ngay trên ứng dụng VNeID.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, cùng với việc duy trì các hình thức tuyên truyền truyền thống, Hà Nội đang tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình mới như hội nghị trực tuyến, livestream, “Mỗi tuần một điều luật”, phiên tòa giả định, diễn đàn học sinh, sân khấu hóa tình huống pháp lý, tư vấn pháp lý theo nhóm vấn đề doanh nghiệp thường gặp…