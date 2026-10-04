Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 4-10-2026

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thế trận phòng cháy từ cơ sở

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) chữa cháy một khu xưởng sản xuất tại xã Sơn Đồng, ngày 23-9. Ảnh: Huy Mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001 - 4/10/2026), Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội để chia sẻ về những chiến công và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời thông tin về những giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng dụng công nghệ, xây dựng lực lượng sát cơ sở và những lưu ý thiết thực để cơ quan, người dân chủ động phòng cháy, chữa cháy bảo vệ tính mạng và tài sản.

Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp dừng hoạt động lâu năm

Người dân giao dịch tại Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo số liệu của Cục Thuế (Bộ Tài chính), cả nước hiện có gần 620.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Trong đó, hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh (trạng thái 06) và khoảng 270.000 đơn vị ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).

Đáng chú ý, trong quá trình rà soát, truy xuất lại thông tin của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, hàng loạt vi phạm hành chính như chậm nộp tờ khai thuế, nợ lệ phí môn bài từ 5-10 năm trước, thậm chí lâu hơn, nay được khơi lại. Các khoản tiền này còn kéo theo tiền phạt chậm nộp lũy kế theo thời gian với mức 0,03%/ngày, khiến những khoản nợ nhỏ ban đầu trở thành những khoản tiền lớn sau nhiều năm.

Hà Nội trong tác phẩm văn học, nghệ thuật hôm nay: Bồi đắp mạch nguồn xưa từ những ý tưởng, góc nhìn mới

Một cảnh trong vở kịch “Dây mơ rễ má” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Sự phong phú của đời sống sáng tác cho thấy sức hút bền bỉ của Hà Nội đối với văn nghệ sĩ, đồng thời góp thêm động lực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Đánh giá về bối cảnh mới, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn cho sáng tạo nghệ thuật. Điều này cũng đặt ra yêu cầu về những tác phẩm có tầm vóc, phản ánh trực diện và chân thực Hà Nội hôm nay. Một thành phố đang không ngừng thay đổi về không gian đô thị, con người và lối sống.

Một quy trình - Một đầu mối - Một lần giải quyết

Người dân sử dụng trợ lý ảo (AI) trong thực hiện thủ tục hành chính tại phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Khánh Huyền

Một nền hành chính phục vụ không thể để người dân phải qua nhiều cửa, chờ đợi nhiều khâu cho một công việc. Vì vậy, cải cách phải bắt đầu từ chính hành trình của hồ sơ: Người dân biết rõ cần làm gì, nộp ở đâu, được hướng dẫn khi vướng mắc và nhận kết quả trong thời gian cụ thể. Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, khi quy trình được thiết kế lại, dữ liệu được khai thác hiệu quả và trách nhiệm xử lý được phân định rõ, số lần đi lại và thời gian chờ đợi của người dân có thể giảm đáng kể.