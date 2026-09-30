Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 30-9-2026

Mở rộng chính sách an sinh, chăm lo sức khỏe người dân Thủ đô

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Như Ý

Ngày 2-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô nhằm triển khai thực hiện các điểm a, b, c, đ, e Khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô năm 2026.

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND đồng thời dành nguồn lực hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa và ứng dụng công nghệ số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố quản lý.

Việc ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và quy định pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trợ giúp xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản của người dân Thủ đô.

Nông nghiệp Hà Nội: Tăng tốc vụ đông, tạo dư địa tăng trưởng

Thu hoạch trứng gà tại trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 9 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp của thành phố duy trì ổn định, từng bước chuyển sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, trong quý IV-2026, Hà Nội dự kiến gieo trồng khoảng 28.400ha cây hằng năm, gồm khoảng 14.000ha rau và 2.780ha hoa, tập trung các sản phẩm phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Cơ giới hóa đồng ruộng, ứng dụng SRI, mạ khay - cấy máy, thiết bị bay không người lái và các mô hình VietGAP, hữu cơ, thủy sản chuyên canh… là những cách làm mới đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất truyền thống. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Cảnh giác với những suy diễn độc hại, đánh tráo khái niệm

Doanh nghiệp tư nhân đang có môi trường thuận lợi để cạnh tranh lành mạnh và phát triển lớn mạnh. Trong ảnh, dây chuyền sản xuất ô tô điện tại nhà máy của VinFast. Ảnh: VinFast

Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu bước ngoặt về tư duy chiến lược của Đảng, đặc biệt với chủ trương hình thành ít nhất 20 tập đoàn tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt, cạnh tranh quốc tế.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, suy diễn độc hại của các thế lực thù địch, chống phá về chủ trương này; trong đó có việc cố tình đánh đồng sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc với “tư bản thân hữu”.

Mọi sự cố tình suy diễn, đánh tráo khái niệm giữa “xây dựng doanh nghiệp dân tộc” và “nuôi dưỡng tư bản thân hữu” xung quanh Nghị quyết số 68-NQ/TW thực chất là một âm mưu thâm độc nhằm mục đích:

(1) Gieo rắc tâm lý hoài nghi, làm chùn bước các nhà lập quy trong việc ban hành các chính sách đột phá cho kinh tế tư nhân;

(2) Kích động sự đố kỵ xã hội, tạo rào cản tâm lý khiến cộng đồng e ngại sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam;

(3) Phủ nhận vai trò lãnh đạo, kiến tạo của Đảng và Nhà nước trong quản lý, định hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tầm nhìn nào và quyết sách gì cho xứng tầm với hồ Hoàn Kiếm?

Bài đầu: Thước đo bản lĩnh chính trị, tầm nhìn văn hóa

Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Viên Minh

Hồ Hoàn Kiếm có lẽ là độc nhất vô nhị trên toàn cầu vì mang trong mình biểu tượng chiều sâu của huyền thoại trao gươm và trả gươm - một triết lý nhân văn sâu sắc về khát vọng hòa bình, độc lập và tự cường của người Việt Nam.

Để không ảo tưởng và bền vững, bất kỳ một đồ án quy hoạch tầm cỡ thế kỷ nào cũng phải bắt đầu từ một triết lý phát triển khoa học và phù hợp. Đối với hồ Hoàn Kiếm, triết lý ấy phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn và phát triển, giữa cái “tĩnh” của không gian văn hóa tâm linh, lịch sử và cái “động” của một trung tâm đô thị hiện đại, sống động, xứng tầm một Thủ đô.

Do đó, tầm nhìn cho hồ Hoàn Kiếm phải định vị quần thể này là Vùng lõi di sản - sáng tạo văn hóa của Thủ đô. Về mặt không gian, hồ Hoàn Kiếm phải là điểm tựa kết nối lịch sử với tương lai. Về mặt tâm linh, đây là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là mục tiêu cao nhất

Quan điểm xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội thời gian qua là mức độ phát triển cuối cùng phải đo được bằng cuộc sống của người dân. Trên tinh thần đó, hệ thống chính trị thành phố luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và thước đo chính là sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Để làm tốt hơn các nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, ngày 28-9-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 26-8-2026 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chuyển mạnh trọng tâm từ sắp xếp, kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân.