Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 30-10-2026

Khẳng định ý chí tiên phong và năng lực kiến tạo

Đứng trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn có tính lịch sử, Hà Nội đã và đang thể hiện rõ ý chí tiên phong và năng lực kiến tạo thực sự. Từ chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài đến triển khai hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược và quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số, thành phố đang nỗ lực mở rộng không gian phát triển, tạo lập những động lực phát triển mới bằng những quyết sách, hành động cụ thể.

Tiên phong trước hết là không thụ động chờ đợi, không để những vướng mắc kéo dài trở thành lực cản thường trực của phát triển. Với thành phố Hà Nội, tinh thần đó được thể hiện rõ qua việc chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới, nhất là cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 thành những quy định và công cụ điều hành phục vụ thực tiễn.

Tuy nhiên, ý chí tiên phong và năng lực kiến tạo cuối cùng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả phát triển. Với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa khai thác hiệu quả những động lực hiện có, vừa tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030: Những hạt nhân đưa phong trào đi vào chiều sâu

Không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng tại xóm 7, thôn Yên Sở 4 (xã Dương Hòa). Ảnh Mai Nguyễn

Đến năm 2030, thành phố Hà Nội phấn đấu có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm chủ và hưởng lợi", các địa phương đang tích cực triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Trong quá trình đó, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau sắp xếp, Hà Nội có 126 xã, phường, trong đó 75 xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030.

Chặng đường mới đòi hỏi tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường và đời sống người dân. Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, sự tham gia chủ động của nhân dân và vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ cơ sở sẽ góp phần biến chủ trương thành những công trình, phần việc cụ thể, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững.

Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; đồng thời là trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao của khu vực và quốc tế. Để thực hiện những mục tiêu này, thành phố cần chuyển mạnh từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo sản phẩm khác biệt, nâng cao giá trị trải nghiệm và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Để triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển du lịch Thủ đô trong kỷ nguyên mới, PGS.TS Dương Văn Sáu (Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa) cho rằng, với định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản và sáng tạo của khu vực, Hà Nội cần tiếp tục phát huy giá trị của khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các không gian văn hóa, nghệ thuật đương đại.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, ngành Du lịch Thủ đô đang phối hợp với các địa phương khảo sát, tổ chức lại không gian du lịch theo hướng bền vững, phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của các điểm đến.

Tái thiết đô thị đồng bộ, bảo đảm an cư cho người dân

Phối cảnh khu vực luyện tập thể thao của Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Ảnh: Hà Vân

Các cơ chế đặc thù về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) trên địa bàn thành phố đã tạo thêm điều kiện để Hà Nội nghiên cứu, triển khai những dự án quy mô lớn, kết hợp tổ chức lại không gian, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà ở.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng và đô thị rất lớn, trong khi nguồn lực Nhà nước có giới hạn. Vì vậy, huy động nguồn lực tư nhân và lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực là yêu cầu cần thiết đối với những dự án quy mô lớn như Vĩnh Hưng. Bên cạnh việc lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, dự án cần có kế hoạch phân kỳ rõ ràng.

Theo TS, Kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, giá trị của một mô hình tham khảo không nằm ở quy mô hay hình thức công trình mà ở khả năng giải quyết các vấn đề cụ thể của địa bàn, tổ chức lại không gian và nâng cao chất lượng sống. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả tái thiết, thay vì chỉ nhìn vào sự thay đổi về kiến trúc hoặc mật độ xây dựng.

Quyết tâm chính trị và niềm tin của nhân dân

Công trường thi công xây dựng cầu Tứ Liên. Ảnh: Phạm Hùng

Bài 1 loạt bài “Hà Nội khơi thông điểm nghẽn, khai mở nguồn lực phát triển” với tựa đề “Quyết tâm chính trị và niềm tin của nhân dân” là một bức tranh hiện thực cho thấy: Từ năm 2025 trở về trước, trên địa bàn Hà Nội có những điểm nghẽn cản trở phát triển tưởng chừng không thể hóa giải. Có những dự án "tắc” giải phóng mặt bằng nhiều năm; có những “điểm đen” hễ mưa là úng ngập; người dân phải sống chung với tình trạng ùn tắc giao thông... Thế nhưng, bằng quyết tâm chính trị cao và phương pháp thực hiện đổi mới của Đảng bộ, chính quyền thành phố, từng điểm nghẽn đang được tháo gỡ, mà điển hình là công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở đồng thuận của nhân dân và niềm tin của xã hội.

Có thể thấy, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành công đang tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Thủ đô đẩy nhanh các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, từ đó tạo nguồn lực phát triển Thủ đô vững chắc trong giai đoạn mới.