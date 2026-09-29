Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 29-9-2026

Để xanh hóa giao thông không chỉ dừng ở kêu gọi

Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông đang có những bước đi táo bạo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bằng việc chủ động xây dựng, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật và khơi thông cơ chế tài chính, Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên con đường xanh hóa những huyết mạch giao thông quốc gia.

Trạm sạc xe buýt điện tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (phường Hoàng Mai). Ảnh: Tuấn Lương

Những năm qua, hành lang pháp lý, hệ thống chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông có bước chuyển dịch sâu sắc. Khung pháp lý không dừng lại ở "kêu gọi", "khuyến khích" chung chung mà chuyển trạng thái sang thiết lập tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc mang tính định lượng.

Từ việc xây dựng quy chuẩn hệ thống trạm sạc xe điện, tiêu chuẩn kiểm định khí thải phương tiện giao thông đường bộ, cho đến quy định nghiêm ngặt về tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học hay lộ trình đưa nhiên liệu hàng không bền vững vào khai thác..., tất cả đang tạo nên bộ lọc chính sách đồng bộ.

Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng, góp phần tạo việc làm, kích thích sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Công trường thi công xây dựng cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Quang Thái

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây của Bộ Tài chính với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đến ngày 21-9, thành phố đã giải ngân 99.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 61% dự toán thành phố giao.

Kết quả này phản ánh sự tập trung chỉ đạo, điều hành của thành phố cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án.

Nhân lực công nghệ chiến lược: Thay đổi để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Để làm chủ những công nghệ chiến lược như công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật và chuỗi khối...), chip bán dẫn, robot và tự động hóa..., Việt Nam không chỉ cần những kỹ sư giỏi công nghệ lõi. Bởi từ phòng nghiên cứu đến một sản phẩm có thể sản xuất và thương mại hóa là cả một chuỗi năng lực, đòi hỏi nhân lực chuyên sâu, đồng thời có khả năng kết nối liên ngành.

Giới thiệu hệ thống cánh tay robot 5 bậc tự do của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Chủ tịch Mạng lưới Vietnam Innovation Hub - VIH (mạng lưới các tổ hợp cơ sở ươm tạo đổi mới sáng tạo tự nguyện tại Việt Nam - VIH) Chu Quang Thái, hành lang chính sách cho phát triển, thu hút nhân lực công nghệ chiến lược cơ bản đã được hình thành.

Tuy nhiên, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đến đúng đối tượng. Doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức khoa học, công nghệ và cộng đồng nghiên cứu cũng cần có khả năng tiếp cận, hấp thụ chính sách.

Chế tài mạnh để giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị

Nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND, trong đó nâng mức xử phạt hành chính đối với nhóm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công an phường Ngọc Hà tuyên truyền Nghị quyết số 562026NQ-HĐND cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tiến Thành

Lý giải việc Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định nâng mức xử phạt giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, tăng mức xử phạt thì mới giải quyết được “điểm nghẽn” về trật tự đô thị - là một trong 5 “điểm nghẽn” Hà Nội đang tập trung giải quyết theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vì vậy, việc ban hành quy định mức tiền phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị là bước đầu thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong đồng bộ thực hiện các biện pháp giải quyết 5 “điểm nghẽn” tập trung vào lĩnh vực trật tự đô thị, ùn tắc giao thông.