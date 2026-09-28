Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 28-9-2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân; Ngày hội của khát vọng hòa bình và tinh thần thể thao; Vượt qua rào cản nâng hạng thành công; Bảo vệ người tiêu dùng: Chủ động phòng ngừa, củng cố niềm tin thị trường; Để người làm nghề y yên tâm cống hiến; Tour Yêu nước: Chạm vào thời bao cấp của người Hà Nội; Thiết bị phòng cháy, chữa cháy rao bán trên mạng: Cảnh giác trước mê cung thật - giả… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 28-9-2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân
Chiều 27-9, phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân; kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.
Ngày hội của khát vọng hòa bình và tinh thần thể thao
Sáng 27-9, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Giải chạy được UBND thành phố Hà Nội giao cho hai cơ quan: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng tổ chức. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố vì hòa bình”.
Vượt qua rào cản nâng hạng thành công
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt ra mục tiêu cụ thể về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng đặt ra mục tiêu cụ thể về phát triển thị trường vốn đầu tư gián tiếp gắn với việc đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030.
Bảo vệ người tiêu dùng: Chủ động phòng ngừa, củng cố niềm tin thị trường
Thương mại điện tử mở ra thêm nhiều lựa chọn và sự thuận tiện cho người mua, nhưng cũng kéo theo những rủi ro mới liên quan đến chất lượng sản phẩm và các phát sinh khác. Để bảo vệ người tiêu dùng, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng đang mở rộng các kênh hỗ trợ, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,chủ động phòng ngừa rủi ro và hạn chế tranh chấp phát sinh.
Để người làm nghề y yên tâm cống hiến
Trước thực tế chính sách đãi ngộ đối với nhân viên y tế vẫn còn những điểm chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, áp lực công việc, Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9-9-2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế đang được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho lực lượng này. Chính sách không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, mà còn là ghi nhận đối với những cống hiến của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là tại tuyến cơ sở và những môi trường làm việc đặc thù.
Tour Yêu nước: Chạm vào thời bao cấp của người Hà Nội
Một chiếc tivi đen trắng đặt trên chiếc tủ gỗ, chiếc đài cát xét, bếp dầu, máy nước công cộng, đôi dép cao su… những vật dụng từng hiện diện trong đời sống Hà Nội nhiều thập niên trước được tái hiện trong một không gian mang dáng dấp đời sống thời bao cấp ở phường Ba Đình.
Thiết bị phòng cháy, chữa cháy rao bán trên mạng: Cảnh giác trước mê cung thật - giả
Sau những vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình chủ động tìm mua thiết bị phòng cháy, chữa cháy để tự bảo vệ mình. Có cung ắt có cầu, trên mạng xã hội vì thế cũng xuất hiện nhiều loại thiết bị này, với đa dạng mẫu mã, công dụng và mức giá tạo nên một mê cung thật - giả khó lường. Vì vậy, khi người mua lựa chọn sai có thể biến “lá chắn” phòng cháy thành mối nguy.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tin-tuc-dac-biet-tren-an-pham-hanoimoi-ngay-28-9-2026-1758434.html