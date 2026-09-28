Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 28-9-2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân

Chiều 27-9, phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân; kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG THÁI

Ngày hội của khát vọng hòa bình và tinh thần thể thao

Sáng 27-9, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Giải chạy được UBND thành phố Hà Nội giao cho hai cơ quan: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng tổ chức. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố vì hòa bình”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội cùng các đại biểu, khách quốc tế, vận động viên chạy hưởng ứng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Ảnh: VIẾT THÀNH

Vượt qua rào cản nâng hạng thành công

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt ra mục tiêu cụ thể về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng đặt ra mục tiêu cụ thể về phát triển thị trường vốn đầu tư gián tiếp gắn với việc đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: PHẠM HÙNG

Bảo vệ người tiêu dùng: Chủ động phòng ngừa, củng cố niềm tin thị trường

Thương mại điện tử mở ra thêm nhiều lựa chọn và sự thuận tiện cho người mua, nhưng cũng kéo theo những rủi ro mới liên quan đến chất lượng sản phẩm và các phát sinh khác. Để bảo vệ người tiêu dùng, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng đang mở rộng các kênh hỗ trợ, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,chủ động phòng ngừa rủi ro và hạn chế tranh chấp phát sinh.

Người tiêu dùng ngày càng yên tâm với các sản phẩm hàng hóa tại siêu thị.

Để người làm nghề y yên tâm cống hiến

Trước thực tế chính sách đãi ngộ đối với nhân viên y tế vẫn còn những điểm chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, áp lực công việc, Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9-9-2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế đang được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho lực lượng này. Chính sách không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, mà còn là ghi nhận đối với những cống hiến của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là tại tuyến cơ sở và những môi trường làm việc đặc thù.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế xã Mê Linh, Hà Nội chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: PHẠM HÙNG

Tour Yêu nước: Chạm vào thời bao cấp của người Hà Nội

Một chiếc tivi đen trắng đặt trên chiếc tủ gỗ, chiếc đài cát xét, bếp dầu, máy nước công cộng, đôi dép cao su… những vật dụng từng hiện diện trong đời sống Hà Nội nhiều thập niên trước được tái hiện trong một không gian mang dáng dấp đời sống thời bao cấp ở phường Ba Đình.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy (bên phải) giới thiệu về các vật phẩm được tái chế từ vỏ bom, đạn đã qua xử lý. Ảnh: PV

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy rao bán trên mạng: Cảnh giác trước mê cung thật - giả

Sau những vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình chủ động tìm mua thiết bị phòng cháy, chữa cháy để tự bảo vệ mình. Có cung ắt có cầu, trên mạng xã hội vì thế cũng xuất hiện nhiều loại thiết bị này, với đa dạng mẫu mã, công dụng và mức giá tạo nên một mê cung thật - giả khó lường. Vì vậy, khi người mua lựa chọn sai có thể biến “lá chắn” phòng cháy thành mối nguy.

Người dân nên lựa chọn sản phẩm bình cứu hỏa có chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: THỊNH QUANG