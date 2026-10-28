Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 28-10-2026

Hà Nội triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Chiều 27-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4) khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đi vào cuộc sống, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền và toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các kế hoạch, chương trình hành động.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chính sách đột phá khơi thông nguồn lực đất đai

Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy những hiệu quả thiết thực trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực đất đai.

Việc khơi thông hiệu quả nguồn lực đất đai sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Các chính sách đề xuất là các chính sách mới, có tính vượt trội so với quy định hiện hành giúp khơi thông nguồn lực đất đai trên địa bàn thành phố, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; từ đó góp phần tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Ngay sau khi Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND có hiệu lực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27-7-2026 về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quản lý an toàn thực phẩm dịp cuối năm tại Hà Nội:

Siết chặt từ cơ sở sản xuất đến tiêu thụ

Trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra nguồn gốc nông sản, thực phẩm tại bếp ăn tập thể ở Trường Tiểu học Văn Yên (phường Hà Đông). Ảnh: Quỳnh Dung

Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra đột xuất, liên ngành và chuyên ngành của thành phố kiểm tra tại 82 xã, phường, với 119 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện 47 cơ sở vi phạm; chuyển UBND 4 phường xử lý 4 cơ sở và ban hành 43 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 43 cơ sở, với tổng số tiền 1,674 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thực hiện Công văn số 5213/UBND-NNMT ngày 13-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ trong toàn bộ chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và tại các chợ đầu mối nông sản.

Phê phán để sửa chữa, không phải để phủ định tất cả

Mỗi khi xảy ra một vụ việc đau lòng trong trường học, một vụ án gây bức xúc dư luận, một cán bộ vi phạm pháp luật hay một sai sót trong hoạt động công vụ…, bên cạnh những ý kiến phân tích khách quan, thẳng thắn, không khó để bắt gặp những bài đăng, bình luận trên không gian mạng có xu hướng đẩy sự việc vượt ra ngoài bản chất và phạm vi vốn có.

Giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Yên Thường (xã Phù Đổng) tham gia phiên tòa giả định tại Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức, tháng 10-2026. Ảnh: Nguyễn Sơn

Thực tế, một học sinh có hành vi bạo lực không đại diện cho toàn bộ học sinh; một cá nhân vi phạm không thể là căn cứ để đánh đồng cả một đội ngũ; một vụ án nghiêm trọng không mặc nhiên chứng minh đạo đức xã hội đã suy thoái toàn diện.

Đối với công tác tư tưởng, yêu cầu đặt ra không chỉ là phản bác thông tin sai lệch, mà còn phải nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích và giải thích thực tiễn; chủ động nhận diện những vấn đề nảy sinh và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục.

Đánh thức năng lực tự học từ kỹ năng đọc

Nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6, cô Nguyễn Thị Luyện, giáo viên Trường Trung học cơ sở Phượng Dực 1 - phân hiệu Tri Trung (xã Phượng Dực) cho rằng, khi bước vào bậc trung học cơ sở, học sinh đứng trước một bước chuyển quan trọng từ “đọc để hiểu” những điều được nói trực tiếp sang “đọc để suy nghĩ”, khám phá và hình thành quan điểm của mình.

Học sinh tìm hiểu các tác phẩm văn học tại Câu Lạc bộ đọc sách Ô Xinh (phường Ngọc Hà). Ảnh: Phương Hạnh

Phó Trưởng ban Đào tạo (Viện Khoa học công nghệ giáo dục) Lưu Đình Nam nhấn mạnh, đọc chính là con đường quan trọng nhất để tự tiếp cận tri thức. Kỹ năng đọc hiện diện xuyên suốt quá trình tự học, được diễn ra theo từng bước. Vì thế, ở bậc trung học cơ sở, học sinh buộc phải dịch chuyển từ “học để biết đọc” sang “đọc để học”.