Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 27-9-2026

Tinh gọn để giáo dục Hà Nội hiệu quả hơn

Một bộ máy giáo dục tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau mỗi lần sắp xếp, nguồn lực được đưa gần hơn tới lớp học, tới học sinh và người thầy có thêm điều kiện để làm tốt công việc của mình. Nếu giảm được đầu mối nhưng lớp học vẫn thiếu giáo viên, thì cuộc sắp xếp mới chỉ hoàn thành phần “gọn”, chưa đạt tới đích “hiệu quả”.

Hà Nội đã giảm số cơ sở giáo dục từ 2.356 xuống còn 1.097 đơn vị (giảm 53,4%); số cán bộ quản lý giảm từ 5.484 xuống 3.202 người. Trong đó, 1.710 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được điều chuyển sang trực tiếp giảng dạy. Thế nhưng, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Con số đó cho thấy, điều giáo dục Thủ đô cần lúc này không chỉ là một bộ máy quản lý gọn nhẹ hơn, mà còn là một đội ngũ đứng lớp đủ về số lượng, vững về chuyên môn, tận tâm với học trò. Bởi suy cho cùng, mọi cải cách giáo dục đều phải được kiểm chứng từ lớp học.

"Trải thảm" đón dòng vốn dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu

Khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến đạt khoảng 800ha đất sạch vào cuối năm 2026 để đón những tập đoàn công nghệ lớn vào đầu tư, hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Phạm Hùng

Xác định việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia, có vai trò dẫn dắt chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực công nghệ cao là khâu đột phá để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nhân lực.

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Hà Nội có cơ hội thu hút các dòng vốn FDI thế hệ mới. Tuy nhiên, lợi thế về quy mô thị trường và vị trí địa lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu thành phố đồng thời tạo được hệ sinh thái đủ sức đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Trước hết, Hà Nội cần chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư đại trà sang xúc tiến đầu tư có mục tiêu, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên, xác định rõ các tập đoàn chiến lược trong những lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao; ưu đãi đầu tư phải gắn với cam kết công nghệ, R&D, đào tạo nhân lực, tỷ lệ nội địa hóa, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cần có chương trình khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tư vấn nâng chuẩn quản trị, hỗ trợ chứng nhận chất lượng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp FDI.

Gieo tình yêu sách từ những sân chơi văn hóa đọc

Nhiều cuốn sách, sáng kiến hay lan tỏa văn hóa đọc được chia sẻ trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Việt Nga

Những năm gần đây, các hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động tại trường học, thư viện, địa điểm công cộng đã góp phần tạo thêm không gian để học sinh Thủ đô đến với sách. Những sân chơi này đã gieo tình yêu sách, khơi dậy hứng thú đọc và nhu cầu khám phá, mở rộng tri thức trong thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho rằng, các sân chơi về sách đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển năng khiếu văn hóa, văn nghệ và tăng cường giao lưu, đoàn kết trong thiếu nhi Thủ đô. Một cuộc thi, sân chơi có thể tạo điểm khởi đầu, nhưng để việc đọc sách trở thành thói quen, cần sự tiếp nối từ nhà trường, gia đình, thư viện và cộng đồng. Với sự chung tay ấy, những hạt giống tình yêu sách được gieo hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm, góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng sáng tạo trong thế hệ trẻ Thủ đô.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Cuộc đua sôi động, hấp dẫn, giàu ý nghĩa cộng đồng

Các nam vận đông viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51- Vì hòa bình năm 2026 tại xã An Khánh. Ảnh: Hồng Quý

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra sáng 27-9 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ là một trong những sự kiện thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), giải chạy còn là hoạt động giàu ý nghĩa cộng đồng, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể dục, thể thao và tinh thần sống khỏe trong nhân dân.

Chung kết năm nay dự kiến có hơn 3.000 vận động viên tranh tài. Quy mô lớn cùng sự góp mặt của nhiều vận động viên có chuyên môn cao hứa hẹn tạo nên những cuộc đua quyết liệt, hấp dẫn trên cung đường quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây cũng là năm thứ hai giải được tổ chức trong điều kiện Hà Nội cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thay đổi về tổ chức đặt ra yêu cầu mới, song các xã, phường đã chủ động triển khai phong trào, tổ chức thi đấu ở cấp cơ sở và tuyển chọn lực lượng tốt nhất để tham dự chung kết cấp thành phố.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ: Sức mạnh mềm và biểu tượng lên ngôi

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua đáng chú ý không chỉ bởi những vấn đề được thảo luận, mà còn bởi cách cuộc gặp được tổ chức và những động thái mang tính biểu tượng xuyên suốt sự kiện. Từ lễ đón trên thảm đỏ tại căn cứ không quân Andrews, chuyến tham quan sân bay trực thăng mới của Nhà Trắng đến quốc yến quy tụ nhiều tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu, chuyến thăm cho thấy hình ảnh ngày càng trở thành một thành tố đáng chú ý trong hoạt động ngoại giao giữa hai cường quốc.

Trong một cuộc cạnh tranh chiến lược kéo dài, những biểu tượng có thể chưa tạo ra đột phá về chính sách, nhưng vẫn góp phần duy trì không gian đối thoại - yếu tố cần thiết để quan hệ giữa hai cường quốc tiếp tục được quản lý và phát triển.