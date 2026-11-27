Để thực sự là động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quan điểm xuyên suốt của chính quyền thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trên tinh thần đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong kế hoạch năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số đạt 25% GRDP, trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, 82% lao động có kỹ năng công nghệ thông tin. Thành phố vận hành các quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô; phát triển hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo dùng chung, bản sao số đô thị, triển khai thử nghiệm có kiểm soát và thương mại hóa sản phẩm công nghệ…

OCOP thêm sức bật khi phụ nữ làm chủ

Bằng sự khéo léo, kiên trì và tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ Hà Nội đang đưa sản phẩm truyền thống trở thành hàng hóa có thương hiệu, được thị trường đón nhận. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, các mô hình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) do phụ nữ làm chủ còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, phát huy giá trị địa phương và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Sản xuất cốm tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở làng nghề Mễ Trì (phường Từ Liêm). Ảnh Mai Nguyễn

Phát triển sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ vì thế không chỉ dừng ở việc tạo ra những mặt hàng đạt chuẩn, mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Khi được tiếp sức bằng kiến thức, công nghệ và các kênh kết nối phù hợp, những người phụ nữ làm kinh tế sẽ có thêm điều kiện phát huy thế mạnh, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng.

Không gian sáng tạo - "nam châm" hút khách du lịch

Hà Nội vừa công bố thêm 46 không gian văn hóa sáng tạo năm 2026 đang mở ra hướng đi mới cho du lịch văn hóa Thủ đô. Từ nghệ thuật trình diễn truyền thống đến trải nghiệm văn hóa bản địa, di sản ẩm thực và du lịch cộng đồng, mỗi không gian là một điểm chạm độc đáo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm cơ hội để du khách khám phá Hà Nội.

Du khách tham quan trưng bày “Chuyện kể xứ Mường” tại Không gian văn hóa Lũng Trăng (xã Yên Xuân). Ảnh Hoàng Lân

Tuy nhiên, để các không gian sáng tạo thực sự trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, việc công nhận chỉ là bước khởi đầu. Theo Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Lê Thanh Thảo, mỗi không gian sáng tạo cần xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, có sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, đội ngũ hướng dẫn viên và khả năng phục vụ khách chuyên nghiệp. Đồng thời, Hà Nội cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành để đưa các địa chỉ này vào tour, tuyến thay vì chỉ hoạt động như những điểm đến riêng lẻ.

Viện trưởng Viện Kinh tế du lịch Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, Hà Nội có thể nghiên cứu hình thành những hành trình theo chủ đề như khám phá nghệ thuật và di sản đô thị; tìm hiểu nghệ thuật trình diễn truyền thống; hay khám phá ẩm thực và làng nghề. Trong đó, các không gian sáng tạo có thể liên kết với di tích, bảo tàng, làng nghề và điểm du lịch cộng đồng để tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Từ thu hút đầu tư đến làm chủ công nghệ bán dẫn

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, thu hút đầu tư mới chỉ là bước khởi đầu. Để nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao này, yêu cầu đặt ra là phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip trong nước, từng bước làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị nội địa.

Kiểm tra nguyên liệu sản xuất sản phẩm chất bán dẫn tại nhà máy của Công ty TNHH Hana Micron Vina (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh Tuấn Anh

Cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang mở ra, song để tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài, Việt Nam cần vượt qua mục tiêu thu hút đầu tư, hướng tới phát triển năng lực công nghệ nội sinh.

Khi doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm chip, ngành bán dẫn sẽ có nền tảng vững chắc hơn để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội siết quan trắc tự động, liên tục đối với nguồn thải công nghiệp

Hà Nội quy định mức lưu lượng xả thải thấp hơn ngưỡng chung để mở rộng đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, bụi, khí thải công nghiệp. Cùng với đó, thành phố phân công các sở, ngành, địa phương rà soát cơ sở, nâng cấp hạ tầng dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và xử lý các nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Cán bộ Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã) theo dõi thông số khí thải. Ảnh Nguyễn Quang

Theo Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, danh mục các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm phải quan trắc nước thải gồm: Sản xuất thủy tinh; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế; sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; sản xuất vải, sợi, dệt may có công đoạn nhuộm, giặt mài, nấu sợi; sản xuất da có công đoạn thuộc da...

Đối với bụi, khí thải công nghiệp, 5 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục theo từng công trình, thiết bị xử lý, xả bụi, khí thải và mức lưu lượng hoặc công suất tương ứng. Các loại hình như: Sản xuất gang, thép, luyện kim; sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón vô cơ và hợp chất nitơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất... Các thông số quan trắc được xác định theo từng loại thiết bị và ghi trong giấy phép môi trường.