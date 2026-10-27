Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 27-10-2026

Tạo lực đẩy phát triển hệ thống bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông Thủ đô

Giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ). Ảnh: DUY KHÁNH

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, kết cấu hạ tầng đường bộ của Thủ đô đã được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết vùng.

Tuy nhiên, trước tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông còn diễn ra tại một vài khu vực; hạ tầng giao thông công cộng, bến xe, bãi đỗ xe, các công trình hỗ trợ tổ chức giao thông và điều kiện phục vụ khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, thủ tục môi trường.

Tìm giải pháp mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng ở khu chung cư

Nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vực sân chơi tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa). Ảnh: MINH THU

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Nội ngày càng có nhiều khu chung cư tập trung đông dân cư. Ngoài các tòa căn hộ, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, việc bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống cư dân tại mỗi khu chung cư.

Tuy nhiên, thực tế tại một số khu chung cư được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích dành cho sinh hoạt cộng đồng chưa được bố trí đầy đủ. Có nơi không gian nhỏ hẹp, có nơi phải sử dụng chung với các chức năng khác nên chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng lớn theo nhu cầu của cư dân.

Theo số liệu báo cáo rà soát từ Sở Xây dựng Hà Nội, đến thời điểm hiện tại thành phố còn thiếu hơn 5.000m² diện tích dành cho các điểm sinh hoạt cộng đồng, rải rác ở 74 điểm dự án chung cư khác nhau. Trong đó, phần lớn những khu chung cư thiếu nhà sinh hoạt động đồng đều được xây dựng từ trước khi quy định về thiết chế sinh hoạt cộng đồng và quy định về diện tích 0,8m2/căn hộ có hiệu lực pháp lý.

Đánh thức nguồn lực từ tài sản trí tuệ

Giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ và Giải pháp nông nghiệp Agribeacon tại Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số. Ảnh: TIẾN KIM

Trong nền kinh tế dựa trên tri thức, một sáng chế có thể giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới, một giải pháp hữu ích có thể cải tiến quy trình sản xuất, còn nhãn hiệu có thể tạo dựng niềm tin và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Hà Nội đang có nền tảng để phát huy nguồn lực này.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lũy kế đến tháng 7-2026, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã nộp 6.601 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và được cấp 7.819 văn bằng bảo hộ, chiếm lần lượt 29,5% số đơn và 32,3% số văn bằng của các chủ thể Việt Nam trên cả nước.

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2025 đến hết tháng 5-2026, Hà Nội ghi nhận 1.137 đơn đăng ký sáng chế, 612 đơn đăng ký giải pháp hữu ích và 773 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Trong cùng thời gian, thành phố có 584 bằng độc quyền sáng chế, 377 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và 699 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp. Những con số này phản ánh hoạt động sáng tạo và nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Nâng cao chất lượng tuyển quân từ cơ sở

Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Hưng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Ảnh DUY ANH

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên Hà Nội thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dù có nhiều điều chỉnh về tổ chức bộ máy, với quyết tâm cao, thành phố đã chỉ đạo các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao với 4.000 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 721 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, năm nay, thành phố tập trung chỉ đạo đột phá vào chất lượng chính trị, nhất là tỷ lệ đảng viên nhập ngũ số. Vì vậy, số lượng đảng viên nhập ngũ tiếp tục tăng. Toàn thành phố có 190 đảng viên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 40 trường hợp so với năm 2025). Lễ giao nhận quân được tổ chức tại 8 địa điểm, bảo đảm trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ Thủ đô.

Thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030: Tập trung huy động nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra

Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Đan Phượng. Ảnh NGUYỄN QUANG

Sau khi thành phố Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, các địa phương đang khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí, xác định những nội dung còn thiếu để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp. Các xã chú trọng phân công trách nhiệm, xác định nhu cầu kinh phí và tiến độ hoàn thành nhằm tạo cơ sở huy động nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Với 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 được ban hành theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 28-8-2026 của UBND thành phố, là căn cứ để các địa phương đánh giá kết quả đạt được, xác định nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.