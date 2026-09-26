Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-9-2026

Khơi thông nguồn lực đất đai, tạo dư địa tăng trưởng

Một khu đất đấu giá tại xã Thư Lâm. Ảnh: Đỗ Tâm

Hà Nội đang rà soát khoảng 19.325ha quỹ đất có khả năng khai thác, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng và triển khai các dự án trọng điểm. Với tiềm năng nguồn thu ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đất đai được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

“Lá chắn” pháp lý bảo vệ kỷ cương Thủ đô

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội khảo sát việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại một nhà xưởng ở phường Đại Mỗ. Ảnh: Vân Hà

Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đang trở thành công cụ pháp lý đắc lực, giúp chính quyền cơ sở Hà Nội xử lý dứt điểm các vi phạm chây ì, siết chặt kỷ cương và bảo đảm an toàn cho Thủ đô.

Làm mới thiết chế, mở rộng không gian văn hóa cộng đồng

Người dân tập luyện bóng bàn tại “Nhà văn hóa - Khu thể thao” thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). Ảnh: Minh Châu

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhiều nhà văn hóa ở Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa chức năng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, đọc sách, chuyển đổi số và giao lưu cộng đồng. Khi người dân thực sự tham gia, đóng góp và cùng vận hành, các thiết chế văn hóa sẽ không chỉ là nơi tổ chức sự kiện hay hội họp, mà từng bước trở thành một phần thiết thực, gần gũi của đời sống hằng ngày.

Nhà ở sinh viên giá rẻ vẫn trống, nhà trọ tư nhân khan hiếm

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở). Ảnh: Dung Nhi

Hiện nay, hàng nghìn chỗ ở tại các khu nhà ở xã hội dành cho sinh viên với giá thuê thấp vẫn chưa được lấp đầy, trong khi tại nhiều khu vực tập trung các trường đại học, cao đẳng, sinh viên lại chật vật tìm phòng trọ phù hợp với khả năng chi trả, trong bối cảnh giá thuê ngày càng tăng.

Nghịch lý giữa nguồn cung nhà ở giá rẻ và nhu cầu thực tế của sinh viên cho thấy bài toán không chỉ nằm ở số lượng chỗ ở, mà còn ở vị trí, khả năng kết nối, chất lượng dịch vụ và phương thức tổ chức, phân bổ nguồn cung.

Phát huy giá trị quỹ đất trong không gian đô thị

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chương Mỹ. Ảnh: Quang Thái

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí lại trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư cần nhận diện đầy đủ giá trị quỹ đất, tài sản trên đất để tổ chức lại không gian đô thị, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.