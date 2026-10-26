Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-10-2026

Các chương trình nghệ thuật cộng đồng: Tạo sức sống mới cho không gian đô thị

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai ngày 3-10- 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Gần 1 năm qua, kể từ khi các chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, “Điểm hẹn cuối tuần” được tổ chức định kỳ vào mỗi chủ nhật, không gian “Nhà kèn” - Nhà Bát Giác (phường Hoàn Kiếm) đã trở thành điểm hẹn âm nhạc quen thuộc, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai đánh giá, việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần người dân, khai thác không gian công cộng và các công trình di sản để tổ chức hoạt động văn hóa đang góp phần tạo sức sống mới cho đô thị, từng bước hình thành những điểm hẹn văn hóa mang bản sắc riêng của Thủ đô.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc cho rằng, Hà Nội sở hữu nguồn chất liệu văn hóa dân gian phong phú, nhưng để chuyển hóa thành những sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn, cần có sự đầu tư bài bản.

Nâng giá trị cho vùng lúa Hà Nội bằng cơ giới hóa

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa tại xã Yên Lãng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trên những cánh đồng của xã Chuyên Mỹ, thay đổi dễ nhận thấy trong những vụ sản xuất gần đây không chỉ là giống lúa mới mà còn ở cách cây lúa được đưa xuống đồng. Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với địa phương triển khai mô hình ứng dụng mạ khay - cấy máy trên quy mô 100ha với 405 hộ dân tham gia, sử dụng giống Đài thơm 8.

Kết quả cho thấy, năng suất lúa cấy máy đạt khoảng 63,7 tạ/ha, cao hơn 7,5 tạ/ha so với cấy tay, tương đương mức tăng 10-13%. Chi phí gieo mạ và cấy khoảng 9,43 triệu đồng/ha, thấp hơn phương thức truyền thống 3,16 triệu đồng/ha; lợi nhuận tăng bình quân khoảng 10-12 triệu đồng/ha/vụ.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nguyễn Thị Kim Quế cho biết, định hướng của thành phố là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, hướng tới sản xuất xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Cần xử lý quảng cáo quá đà, sai sự thật

Các hộp "An cung ngưu hoàng hoàn" giả được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nhiều vụ việc xảy ra thời gian qua cho thấy đã và đang có nhiều quảng cáo được thổi phồng công dụng, biến một sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ trở thành thần dược đặc trị bệnh, biến một thương hiệu chưa được kiểm chứng thành “số một thị trường”.

Sản phẩm dán mác “An cung ngưu hoàng hoàn” là một ví dụ. Đã có không ít trường hợp sau khi sử dụng sản phẩm để phòng ngừa đột quỵ đã phải vào viện cấp cứu và lọc máu.

Luật sư Bùi Văn Thành (Công ty Luật TNHH VLS & Partners) cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27-3-2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với mức phạt có thể lên tới 150 triệu đồng nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị: Bốn trụ cột, một dòng chảy và “cẩm nang” giữ vững lòng dân

BÀI CUỐI: Con người là nhân tố quyết định

Cán bộ xã Nam Phù trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân về quy hoạch. Ảnh: Khánh Huy

Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng, ở đó công tác này có điều kiện được triển khai chủ động, thực chất hơn.

Ngược lại, nếu trách nhiệm bị khoán cho cấp phó hoặc cơ quan chuyên trách, công tác tư tưởng dễ bị xem là nhiệm vụ thứ yếu, chỉ được chú trọng khi phát sinh vụ việc, thay vì trở thành công việc thường xuyên, gắn với quá trình lãnh đạo và giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Có thể xem Nghị quyết số 25-NQ/TW là một “cẩm nang” về công tác tư tưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Giá trị của Nghị quyết không chỉ nằm ở việc xác lập những định hướng lớn, mà còn ở khả năng gợi mở nhiều tầng ý nghĩa để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ trực tiếp làm công tác tư tưởng, tiếp tục nghiên cứu, chiêm nghiệm và vận dụng vào thực tiễn.

Làm sạch mã số thuế, khơi thông đường ra cho doanh nghiệp

Giải quyết các thủ tục cho người dân tại Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Từ tháng 5-2026, Cục Thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, đến tháng 6-2026, cả nước có khoảng 600.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Khối lượng hồ sơ lớn tích tụ qua nhiều năm đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ, vừa tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, vừa tăng cường kiểm soát rủi ro.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long khẳng định, quan điểm xuyên suốt là hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài quy định; trường hợp còn vướng mắc phải được hướng dẫn rõ phương án xử lý, tránh để hồ sơ kéo dài mà không có hướng giải quyết.