Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 25-9-2026

Xóa khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân môi trường

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường”. Ảnh: Khánh Huy

Sáng 24-9, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường” và phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026.

Trao đổi tại tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường”, tiến sĩ Trần Thị Thu Thủy, giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng cho rằng, cần mở rộng các hoạt động an toàn, vệ sinh lao động theo hướng tích hợp. Đồng thời, cung cấp cho chị em các kênh tiếp nhận thông tin và tư vấn tâm lý tin cậy khi gặp khủng hoảng.

Để mùa trăng trung thu tròn đầy với trẻ thơ

Thiếu nhi trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội văn hóa dân gian “Vui Tết Trung thu năm 2026“ ở Văn Miếu Sơn Tây (phường Sơn Tây). Ảnh: Tấn Phát

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang chia sẻ, việc duy trì Lễ hội Trung thu Phố cổ không chỉ tạo không khí vui chơi, mà còn là cách gìn giữ ký ức đô thị, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tại chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu trăng”, Nguyễn Gia Hân - học sinh Trường Tiểu học Hoàn Kiếm bày tỏ: “Với em, đó không chỉ là một món đồ chơi Trung thu truyền thống mang về mà còn là một trải nghiệm mới mẻ, giúp em hiểu thêm những điều trước đây chỉ biết qua sách vở”.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Trang (Trường Tiểu học Hoàn Kiếm) nhấn mạnh, những hoạt động trải nghiệm như vậy tạo thêm cơ hội để học sinh khám phá nét đẹp văn hóa dân tộc và khuyến khích sự sáng tạo.

Tạo bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng

Nhà giáo Phạm Thị Huyền chuẩn bị sách cho học sinh lớp học tình thương tại phường Thanh Liệt. Ảnh: Hiền Chi

Sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Việc thực hiện Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND cụ thể hóa thi hành Luật Thủ đô năm 2026 đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích, động viên các cá nhân tiếp tục cống hiến, phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan (xã Bát Tràng) cho hay: “Điều tôi cảm nhận rõ là sự nghiêm túc, minh bạch và cẩn trọng của các cấp, các ngành. Quy trình giới thiệu, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ qua nhiều cấp, lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở, rà soát tỉ mỉ từng hồ sơ”.

Dự án đường liên khu vực 1: Cần sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả đầu tư

Rác thải tập kết tại một đoạn đường đã thi công của Dự án đường liên khu vực 1. Ảnh: Văn Trọng

Dù được triển khai nhiều năm nay, Dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 22-9 cho thấy, nhiều đoạn, tuyến đường của dự án đến nay chưa được triển khai, một số vị trí đã hoàn thành thì rác thải tràn lan trên đường.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức Phan Hồng Quang cho biết, dự án đang phải tạm dừng thi công do còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trong đó có khu vực đất quốc phòng. Xã Hoài Đức đã kiến nghị thành phố và Bộ Quốc phòng có phương án tháo gỡ để thi công trở lại.

Rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính: Không để lãng phí tài sản công

Bài 2: Linh hoạt phương án, bảo đảm đúng quy định

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Mai và Yên Sở. Ảnh: Nguyễn Doãn

Theo số liệu rà soát, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hà Nội có khoảng 291 cơ sở dôi dư cần xử lý và đến tháng 8-2026, số cơ sở còn phải tiếp tục sắp xếp giảm xuống còn khoảng 71 cơ sở.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lưu ý, xử lý trụ sở, nhà, đất dôi dư cần được xem là một nhiệm vụ quản trị nguồn lực, thay vì chỉ coi đó là công việc hành chính sau sắp xếp. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý…

TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, một trong những khó khăn thực tế là hồ sơ nhà, đất của các cơ sở hình thành qua nhiều giai đoạn có thể chưa đồng nhất. Vì vậy, phương án xử lý phải nhìn cả “vòng đời” của tài sản và vị trí của tài sản đó trong quy hoạch phát triển.