Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 24-9-2026

Rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính: Yêu cầu cấp thiết

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Phú Xuyên. Ảnh Quang Thái

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết về bố trí, quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống trụ sở, nhà, đất công.

Với khối lượng lớn cơ sở vật chất được hình thành từ các đơn vị cũ, nếu không được rà soát, phân loại và xử lý kịp thời, nguy cơ tài sản xuống cấp, lãng phí ngân sách, thậm chí phát sinh thất thoát, sử dụng sai mục đích là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị, tinh thần kiến tạo

Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Dương Nội. Ảnh Nguyễn Quang

Thực hiện nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về con người và hành động, từ đó đổi mới tổ chức và phương thức vận hành.

Đây cũng là tinh thần cốt lõi để hệ thống chính trị thành phố nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, tinh thần kiến tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kinh tế ban đêm - động lực mới cho kinh tế dịch vụ Thủ đô

Du khách trải nghiệm tour đêm “Tinh hoa đạo học” tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Khánh Huy

Để kịp thời đưa Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Luật Thủ đô năm 2026) vào thực tiễn, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai với các nhiệm vụ, lộ trình cụ thể. Việc triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách này sẽ tạo thêm động lực mới cho kinh tế dịch vụ Thủ đô phát triển.

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn đầu tư công

Cầu Trần Hưng Đạo đang được tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9-2027. Ảnh: Phạm Hùng

Theo báo cáo tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải ngày 22-9 đến hết tháng 8-2026, các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải năm 2026 mới giải ngân được 95.440 tỷ đồng trong tổng số hơn 255.000 tỷ đồng nguồn vốn, đạt 38%, thấp hơn mức gần 50% của tiến độ giải ngân chung của cả nước.

Con số này cho thấy, cần phải nhìn thẳng vào thực tế, chỉ rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để nguồn lực đầu tư công thực sự đi vào nền kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng.