Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 24-10-2026

Bốn trụ cột, một dòng chảy và “cẩm nang” giữ vững lòng dân: Bài 1: Định hình tầm vóc chiến lược mới của công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng để tạo đồng thuận thực hiện triển khai các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Công trường xây dựng cầu Hồng Hà. Ảnh: Phạm Hùng

Yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng càng trở nên cấp thiết khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, được đánh dấu bằng Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá.

Tại Hà Nội, yêu cầu ấy hiện lên rõ nét qua quá trình hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, dự án giao thông, chỉnh trang và tái thiết đô thị được triển khai với phạm vi giải phóng mặt bằng rộng lớn, tác động trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân.

Nhận diện rõ thực tiễn nêu trên, Trung ương xác định phải đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và đặt trong tổng thể với tầm nhìn dài hạn. Nghị quyết số 25-NQ/TW ra đời chính là đáp ứng yêu cầu mới đó, đặt công tác tư tưởng lên tầm cao mới, phải thực sự “đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin”.

Kỷ niệm 69 năm Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2026): Bồi đắp truyền thống Anh hùng, tỏa sáng trên hành trình mới

Các đại biểu tại Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 30 - năm 2025 do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức. Ảnh: Viết Thành

Ngày 5-10-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, bao gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Để phát huy được thương hiệu báo chí mạnh trong bối cảnh hiện nay, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới nêu định hướng, cần có mô hình quản trị hiệu quả, khoa học trong cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cần sớm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành theo hướng phát huy cao nhất tính chủ động và sức sáng tạo của từng đơn vị, phòng ban, mỗi người làm báo.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: “Báo Hànộimới cần tránh chạy đua theo những thông tin bề nổi trên mạng xã hội, chú trọng báo chí điều tra, báo chí dữ liệu và báo chí kiểm chứng”.

Cam kết trách nhiệm, thực thi hiệu quả

Trong phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 22-10, điểm nhấn được cử tri và nhân dân quan tâm là những cam kết của lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành trong giải quyết các vấn đề đều chỉ rõ “đường găng” tiến độ.

Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm với “đường găng” tiến độ cụ thể.

Các nhiệm vụ nổi bật được nêu thời hạn cụ thể. Đó là trong tháng 12-2026, thành phố phải hoàn thành việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách về vệ sinh môi trường, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã phân cấp cho xã, phường, nhất là về kinh phí, nhân lực và điều kiện thực hiện.

Đề xuất thu hồi dự án treo, xây dựng bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh tại đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân). Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 23-10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng chung cư Hà Nội”.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí và phát triển đô thị xanh, bền vững là những vấn đề thiết thực đối với Hà Nội.

Phó Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Tuyển nhấn mạnh, các sở, ngành cần tham mưu xây dựng hướng dẫn thống nhất để các chung cư xác định rõ nội dung nào thuộc thẩm quyền quyết định của ban quản trị, nội dung nào cần lấy ý kiến cư dân và nội dung nào phải thực hiện thủ tục chuyên ngành.

Xe tải che, tháo biển số làm rơi vãi vật liệu ra đường: Cần siết chặt kiểm soát từ các công trường

Xe tải không rõ biển số lưu thông trên trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa. Ảnh: Dung Nhi

Theo ghi nhận của phóng viên viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trên một số tuyến đường có mật độ xe tải lưu thông cao như: Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, đường 32, Văn Tiến Dũng, Võ Chí Công..., tình trạng phương tiện che mờ, che khuất biển số, thậm chí không gắn đầy đủ biển số vẫn diễn ra.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trước tình trạng lái xe tải cố tình che, làm sai lệch biển kiểm soát để né tránh bị phát hiện, Đội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường có nhiều công trình xây dựng, khu vực tập kết và vận chuyển vật liệu.