Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 23-9-2026

Lắng nghe, giải quyết ý kiến của cử tri phải trở thành công việc thường xuyên

Sáng 22-9, phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, đối với những kiến nghị cụ thể, có địa chỉ, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ giám sát việc giải quyết và báo cáo lại cử tri; đồng thời giao UBND thành phố báo cáo cử tri về kết quả giải quyết đối với các nhóm nội dung kiến nghị.

Việc lắng nghe và giải quyết ý kiến của cử tri không chỉ dừng lại ở các hoạt động tiếp xúc cử tri, mà phải trở thành công việc thường xuyên, được thực hiện thông qua việc giải quyết công việc hằng ngày.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng với các cử tri Đơn vị bầu cử số 10. Ảnh: QUANG THÁI

Xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng xứng tầm

Trong thế giới hiện tại khi mà thông tin có thể đi vòng quanh trái đất chỉ trong vài giây, không gian tư tưởng thay đổi sâu sắc cả về tốc độ, phương thức vận hành và chủ thể tham gia. Để đáp yêu cầu chuyển động mới của thời đại, cán bộ làm công tác tư tưởng đứng trước yêu cầu bắt buộc phải đổi mới xứng tầm.

Phần thi thuyết trình của thí sinh tại vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: PHƯƠNG NGÂN

Hà Nội tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm

Nhằm tạo hành lang pháp lý với cơ chế chính sách phù hợp để khai thác tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Luật Thủ đô năm 2026.

Hướng dẫn du khách trải nghiệm tour đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: KHÁNH HUY

Bí thư chi bộ truyền thông chính sách trên không gian mạng

Trong thời đại số, người dân ngày càng tiếp nhận thông tin, trao đổi và hình thành nhận thức, thái độ về chính sách thông qua không gian mạng.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông chính sách ở cơ sở, để những người gần dân nhất không chỉ truyền đạt chủ trương trong các hội nghị, cuộc họp, mà còn chủ động hiện diện trên môi trường số với thông tin chính xác, kịp thời, trách nhiệm và đáng tin cậy.

Từ một số kinh nghiệm của Trung Quốc, có thể tham khảo cách xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ trở thành những “hạt nhân truyền thông chính sách” tại cộng đồng, qua đó góp phần đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn.

Quang cảnh buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Phú Thọ (xã Dân Hòa). Ảnh: TRẦN NAM

Chuẩn hóa nông sản, mở rộng cánh cửa xuất khẩu

Trong 8 tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Hà Nội đạt 1,737 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

Kết quả này cho thấy nông sản Thủ đô còn nhiều dư địa để mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của các đối tác nhập khẩu.

Sơ chế rau, quả tại Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng). Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Nhiều giải pháp đưa sách giáo khoa đến nơi còn thiếu

Những ngày đầu năm học 2026-2027, khi một số học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, các giải pháp bổ sung nguồn sách được triển khai khẩn trương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát lại nhu cầu, điều chuyển sách giữa các địa bàn, in bổ sung những đầu sách không còn nguồn, đồng thời mở các kênh tra cứu và cung cấp sách điện tử miễn phí trong thời gian chờ bản in.

Cùng với việc xử lý số sách còn thiếu, các phương án cung ứng cũng được rà soát để đáp ứng kịp thời hơn khi nhu cầu thay đổi.

Học sinh lựa chọn sách giáo khoa tại Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục. Ảnh: NAM DU