Đổi mới tư duy về nguồn lực phát triển

Đề án thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội đang ở giai đoạn đầu triển khai tại xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh với những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ. Một trong những thách thức lớn nhất, song cũng được xem là giải pháp có tính quyết định để thực hiện thành công mô hình này chính là công tác huy động nguồn lực.

Có thể nói, xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa hay thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao đều đòi hỏi một cách tiếp cận mới về phát triển. Không thể có những kết quả vượt trội nếu vẫn tư duy theo lối cũ, chỉ trông chờ vào nguồn lực sẵn có và cách làm quen thuộc. Đây là lúc Hà Nội cần mỗi cấp ủy, chính quyền cơ sở biết nhìn ra nguồn lực trong xã hội, biết khơi thông tiềm năng trong từng địa bàn và biết biến sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp thành sức mạnh phát triển.

Vun đắp mạch nguồn nhân ái, vững vàng trụ cột an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vững chắc vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong sự nghiệp nhân đạo. Từ những lớp cứu thương đầu tiên thuở lập nước đến những con số hàng chục nghìn tỷ đồng trợ giúp hàng chục triệu lượt người hôm nay, tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực sự biến lòng nhân ái thành hành động thiết thực, ý nghĩa - điểm tựa tin cậy của những người yếu thế, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng sẻ chia, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín và năng lực để đưa sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu. Khi uy tín của tổ chức được bồi đắp bằng sự minh bạch, chuyên nghiệp và kết quả thực chất trên từng địa bàn dân cư, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng một xã hội an toàn, tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau.

Hà Nội liên kết vùng, bảo đảm nguồn cung nông sản dịp Tết

Nông sản của các địa phương trưng bày, giới thiệu tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm tại Hà Nội thời điểm cuối năm tăng cao, đặt ra yêu cầu về công tác chủ động nguồn hàng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, thu mua và phân phối là một trong những giải pháp quan trọng giúp thành phố cân đối cung cầu, ổn định thị trường, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Văn Duy, các địa phương cần tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn đi cùng với tập trung xây dựng, quản lý tốt vùng nguyên liệu đạt chuẩn; đẩy mạnh số hóa vùng trồng, vùng nuôi. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, chế biến tinh và bảo quản sau thu hoạch cần được đẩy mạnh, nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Từ yêu cầu trước mắt là bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định cho thị trường Tết đến mục tiêu lâu dài là nâng cao giá trị nông sản, Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, điều phối cung cầu giữa các vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Qua đó, nông sản các địa phương không chỉ có đầu ra ổn định mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Bệ phóng phát triển y tế chuyên sâu

Hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp - đái tháo đường cho người dân. Ảnh: Khánh Vân.

Kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không phải là cắt giảm cơ học mà là tối ưu hóa từng đồng ngân sách thông qua dữ liệu số, bảo đảm chi trả đúng, đủ cho kỹ thuật mũi nhọn, hài hòa lợi ích giữa cơ sở điều trị và người bệnh.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi của công tác kiểm soát chi phí không phải là thắt chặt ngân sách một cách máy móc, mà là đưa chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân một cách thực chất và minh bạch nhất. Cảnh báo dữ liệu tự động là cơ sở để cơ quan bảo hiểm và bệnh viện cùng ngồi lại, chủ động rà soát, điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong chỉ định thuốc, vật tư và dịch vụ kỹ thuật. Chúng tôi kiên quyết không xuất toán những chi phí lập khống, chỉ định sai phạm vi chuyên môn, nhưng cam kết luôn đồng hành, thanh quyết toán kịp thời, đúng và đủ cho những can thiệp y khoa chính đáng, bảo đảm quyền lợi tối đa của người bệnh".

Kiểm soát chi phí y tế tại Hà Nội đang khẳng định một bài học sâu sắc: Giữ cân đối an toàn quỹ bảo hiểm y tế chính là tạo dựng nguồn lực bền vững nhất để tái đầu tư vào kỹ thuật cao, bảo vệ an sinh Thủ đô và hướng đến một nền y tế chuyên sâu, hiện đại, nhân văn.

Sớm xử lý các tuyến mương hở gây ô nhiễm

Tình trạng ô nhiễm tại mương hở Đồng Bông 1, ngõ 107 Trần Quốc Vượng ngày càng tăng. Ảnh: Kim Vũ.

Nhiều tuyến mương lộ thiên nằm xen kẽ giữa một số khu dân cư ở Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm và ứ đọng rác thải, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân đã tồn tại lâu nay, vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trước thực tế đó, việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, cống hóa các tuyến mương; đồng thời triển khai giải pháp khắc phục ô nhiễm trước mắt là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cải tạo, cống hóa các tuyến mương hở không chỉ nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm trước mắt mà còn phải gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng thoát nước, chỉnh trang đô thị và bảo đảm môi trường sống lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, duy trì vệ sinh môi trường, không để người dân tiếp tục phải sống chung với những dòng mương ô nhiễm trong thời gian chờ dự án.