Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 23-10-2026

“Đòn bẩy” nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho giáo dục Hà Nội

Cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND, ngày 15-6-2026, quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với một số mô hình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; chính sách đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết chính là đòn bẩy tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc quản lý nguồn lực tài chính, phân bổ ngân sách nhà nước có trọng điểm, phục vụ chiến lược phát triển các mô hình giáo dục đặc thù của Thủ đô.

Hạ tầng khang trang của Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ). Ảnh Giáo Dục

Hà Nội khẩn trương chuẩn bị Festival làng nghề toàn cầu

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ trên 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hiện thành phố đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, từ xây dựng không gian trưng bày, lựa chọn sản phẩm, nghệ nhân đến tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối thương mại và quảng bá du lịch làng nghề.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông). Ảnh Quang Thái

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 có chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”.

Sự kiện nhằm tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường kết nối giữa các làng nghề; mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, gắn phát triển kinh tế làng nghề với xuất khẩu và du lịch. Qua đó, Hà Nội hướng tới khẳng định vị thế là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới.

Hợp tác Hà Nội - viện, trường, góp phần “nâng chất” quản trị công: Xây dựng lộ trình rõ ràng

Khi thành phố đẩy mạnh hợp tác với các viện, trường, cơ sở khoa học, doanh nghiệp nghiên cứu để giải quyết các bài toán đặt ra từ thực tiễn, đặc biệt là “5 điểm nghẽn” đang được tập trung xử lý, khắc phục, thì đối tượng thụ hưởng thành quả chính là người dân, doanh nghiệp.

Khơi thông, mở rộng dòng chảy để tri thức, thành tựu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong quản trị công chính là quá trình tạo ra một cơ chế để tri thức gặp đúng vấn đề, mang lại giải pháp được kiểm chứng hiệu quả.

Với không gian thể chế vượt trội gồm Luật Thủ đô năm 2026, các nghị quyết của Trung ương, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm… cùng những lợi thế đặc biệt, Hà Nội có nhiều động lực để hợp tác với các viện, trường... một cách thực chất, góp phần rút ngắn quá trình chuyển đổi từ quản lý hành chính sang quản trị công, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung, trong kỷ nguyên mới.

Chuyển đổi phương tiện xanh tại chung cư: Cần đồng bộ các giải pháp gỡ “nút thắt” hạ tầng

Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy giao thông xanh. Trong đó, một trong những giải pháp khả thi, hiệu quả, bền vững là cần phát triển hạ tầng phù hợp, đặc biệt tại các khu chung cư - nơi người dân có nhu cầu gửi xe, sạc điện và sử dụng phương tiện với mật độ cao.

Hệ thống trụ sạc xe điện được lắp đặt tại tầng hầm một chung cư ở Hà Nội. Ảnh: Diệu An

Thành phố Hà Nội hiện có 2.313 vị trí trạm sạc, 10.209 cổng sạc và khoảng 1.650 tủ đổi pin. Đây là các số liệu trên phạm vi toàn thành phố, chưa phản ánh đầy đủ khả năng tiếp cận hạ tầng của người dân ngay tại nơi sinh sống.

Ở các khu chung cư, câu chuyện chuyển đổi phương tiện xanh gắn với những yêu cầu rất cụ thể: Xe được bố trí ở đâu, điểm sạc đặt tại vị trí nào, hệ thống điện hiện hữu có đáp ứng nhu cầu hay không, kinh phí đầu tư và vận hành do ai đảm nhiệm, trách nhiệm bảo đảm an toàn thuộc về bên nào... Những vấn đề này đòi hỏi được xem xét đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tế của từng công trình.