Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 22-9-2026

Chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp

Tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 20-9, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, theo định mức mới, cả nước thiếu khoảng 40.000 - 43.000 giáo viên; trong khi đó hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng các địa phương chưa tuyển hết.

Nhìn vào thực trạng hiện nay, thiếu giáo viên không chỉ là chuyện “thiếu người”, mà sâu xa hơn là những điểm nghẽn trong quản trị nguồn nhân lực giáo dục. Đây chính là lúc trách nhiệm của địa phương cần được đặt vào vị trí trung tâm. Trung ương có trách nhiệm hoàn thiện thể chế, chính sách và định mức; nhưng địa phương mới là nơi biết rõ trường nào thiếu, môn nào thiếu, địa bàn nào cần người và vì sao không tuyển được giáo viên.

Khi dòng vốn vào bất động sản phân bổ có chọn lọc

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. Ảnh: Quang Thái

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2026, cho thấy nhu cầu vốn của thị trường vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, xu hướng phân bổ vốn đang có sự chọn lọc, tập trung hơn vào những dự án có pháp lý đầy đủ, khả năng triển khai và đáp ứng nhu cầu thực. Đây được xem là tín hiệu tích cực, khi dòng vốn không chỉ hỗ trợ thị trường phục hồi, mà còn góp phần hạn chế đầu cơ, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy quá trình lành mạnh hóa thị trường.

Nhìn lại thị trường thời gian qua, dù dòng vốn dành cho bất động sản có xu hướng tăng, song chính sự phân hóa trong phân bổ vốn đang ngày càng rõ nét, với việc ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, khả năng triển khai và đáp ứng nhu cầu thực không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần lành mạnh hóa thị trường, hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, dòng vốn vẫn cần được điều tiết hợp lý, bảo đảm cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Mở rộng cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực nhà ở cho nội đô

Công trường thi công xây dựng cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Đỗ Tâm

Quỹ đất ngày càng khan hiếm, trong khi mật độ dân số cùng nhu cầu nhà ở liên tục gia tăng tại khu vực trung tâm, đang đặt Hà Nội trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng mở rộng. Với hàng loạt tuyến vành đai, đường sắt đô thị, các đô thị vệ tinh... đang được đẩy mạnh đầu tư, Thủ đô từng bước hình thành cấu trúc đô thị đa cực, tạo thêm dư địa phát triển nhà ở, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, mở rộng cấu trúc đô thị không đồng nghĩa với mở rộng diện tích xây dựng một cách dàn trải. Điều quan trọng là hình thành các đô thị hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc làm và dịch vụ công. Nếu chỉ phát triển nhà ở mà thiếu trường học, bệnh viện, giao thông công cộng hay các tiện ích thiết yếu, người dân vẫn sẽ có xu hướng quay trở lại khu vực trung tâm để sinh sống và làm việc, khiến mục tiêu giãn dân khó đạt được...

Còn theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, khi các dự án hạ tầng chiến lược như: Vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị, cầu vượt sông Hồng cùng mạng lưới giao thông liên vùng được hoàn thiện kết hợp cơ chế thu hút đầu tư vào các đô thị vệ tinh, Hà Nội sẽ thuận lợi trong tái cấu trúc không gian đô thị.

Tín dụng học sinh, sinh viên cần theo kịp mặt bằng chi phí mới

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Vì trao vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho gia đình học sinh, sinh viên tại xã Bất Bạt. Ảnh: Khương Tuấn

Sau 19 năm triển khai, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên đã hỗ trợ hơn 4 triệu lượt người học trên cả nước. Tuy vậy, khi học phí và chi phí sinh hoạt đã tăng đáng kể, nếu mức cho vay không được điều chỉnh, chính sách hỗ trợ sẽ ngày càng khó đáp ứng nhu cầu của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình xin ý kiến, góp ý dự thảo quyết định mới về tín dụng đối với học sinh, sinh viên với các bộ, ngành, địa phương để trình Chính phủ, cũng đề nghị xem xét việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ theo quy định, bảo đảm phù hợp bối cảnh nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp, cần thời gian tìm việc làm, ổn định thu nhập trước khi có khả năng trả nợ. Đề xuất này cho thấy áp lực điều chỉnh chính sách không chỉ nằm ở đầu vào (mức vay, đối tượng thụ hưởng) mà còn ở đầu ra - cách chính sách đồng hành với người vay sau khi rời giảng đường.

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại phường Tây Hồ. Ảnh: Ngân Hạ

Cùng với sự phát triển của Thủ đô, áp lực đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng ngày càng tăng cao, nhất là tại những khu vực có nhà xưởng xen cài khu dân cư và ngõ sâu, ngõ nhỏ mà xe chữa cháy khó tiếp cận. Từ thực tiễn đó, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở hiệu quả, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong điều kiện đặc thù của Hà Nội với hàng vạn ngõ nhỏ chưa thể mở rộng, sự kết hợp giữa giải pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và ý thức chủ động của người dân đang tạo nên nền tảng vững chắc cho công tác phòng cháy chữa cháy. Từ những phương án sát thực tế, những mô hình tự quản hiệu quả đến các giải pháp chuyển đổi số, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh và hiện đại.